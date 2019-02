Las seis claves del bajón del Barcelona

El estado físico de Leo Messi, las lesiones de Arthur y anteriormente de Dembelé, la desconexión permanente de Coutinho, los excesivos minutos acumulados por Sergio Busquets y Rakitic, el cargado calendario y los planteamientos de Ernesto Valverde resumen la situación del Barcelona, que aunque es líder de la liga española con seis puntos de ventaja, se ha dejado cuatro en los dos últimos partidos.



1. El estado físico de Leo Messi

Se lesionó hace una semana ante el Valencia en el Camp Nou y desde entonces se mira con lupa su estado físico. Sufrió una contusión en el aductor derecho, pero apenas ha podido descansar, más allá de unos minutos en el partido copero ante el Real Madrid. Jugó los 90 minutos en San Mamés, pero no pudo ser decisivo en un partido demasiado físico para su estado actual.

2. Las lesiones de Arthur y Dembelé y la baja de Jordi Alba

La lesión de Arthur Melo, uno de los baluartes del sistema de posesión del Barcelona, es mucho más importante de lo que se podría pensar. El brasileño ordena y da coherencia al juego del equipo, pero ahora, en el momento culminante del curso, estará un mes de baja. También en su mejor momento, Ousmane Dembelé se lesionó y volvió al equipo en San Mamés, donde estuvo ausente Jordi Alba, el mejor socio de Messi, por acumulación de amonestaciones.

3. La desconexión de Coutinho

Desde su llegada a Barcelona, Philippe Coutinho no es el que era, aquel maravilloso y genial futbolista que lució en el Liverpool y la entidad culé contrató en la mayor operación de su historia. Con la baja de Dembelé, Coutinho ha tenido unas cuantas oportunidades para reivindicarse. Por el momento sigue sin aparecer.

4. El excesivo gasto físico de Busquets y Rakitic

Dos de los jugadores con más minutos en el once titular de Valverde son Busquets y Rakitic. El problema es que en el caso del primero no tiene ningún sustituto natural. Rakitic, sí lo tendría, pero el técnico no da con la tecla y apuesta por Arturo Vidal cuando seguramente Carles Aleñá le daría más esencia al juego posicional.

5. El cargado calendario

Los futbolistas azulgrana y el propio entrenador tenían marcada en rojo la semana que empieza hoy. Prácticamente por primera vez en la temporada, el Barcelona tendrá una semana con un solo partido, unos cuantos días para descansar y recuperar fuerzas ante el esprint final. Por el momento, Valverde les ha dado fiesta hasta el miércoles por la tarde.

6. Las ideas de Valverde

Los planteamientos técnicos de Ernesto Valverde desconciertan en algunos sectores del barcelonismo. Tras el 0-0 ante el Bilbai -el Barcelona se quedó sin marcar 22 meses después-, el técnico aseguró que a su equipo le faltó decisión para ir por el partido.

En San Mamés, su equipo apenas inquietó la meta del Athlétic y se echó en falta algo de autocrítica. Por contra recordó: "Salimos de la jornada igual que lo hicimos la semana pasada. Entonces salimos primeros y ahora otra vez salimos primeros. Y si las cuentas no me fallan, saldremos primeros también la siguiente".