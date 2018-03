Las selecciones juveniles más exitosas que ha tenido El Salvador

Lee también

Las selecciones juveniles de El Salvador no han tenido la suerte deseada a lo largo de la historia, y si bien es cierto que hubo varias que estuvieron cerca de llegar más lejos, sólo la sub-20 de 2013 es la única que ha logrado clasificar a un Mundial. Por esa razón se considera a esa selección como la más exitosa.René Gómez, capitán del combinado que participó en Turquía 2013, considera que el trabajo que se venía haciendo fue el que valió para conseguir ese resultado."Nos sentimos orgullosos de haber formado parte de la selección, logramos esa histórica clasificación que le dio la alegría del pueblo y tratamos de hacer un papel digno en el Mundial, creo que lo logramos porque conseguimos un triunfo", dijo Gómez, que ahora juega en el Águila, recordando de triunfo 2-1 ante Australia en fase de grupos.Sin embargo, aparte de esa selección, también hubo otras que fueron relevantes, la mayoría sub-17, como en el caso de la de 1999, que estuvo a un paso de llegar al Mundial, solo necesitaba un partido en el estadio Cuscatlán repleto ante México, lastimosamente perdió 3-0 y quedó al margen."Era una buena selección, había mucha ilusión en lograr la clasificación, pero en los partidos definitivos no se consiguió", recordaba el entrenador de esa selección, César Acevedo.A NIVEL SUB-171999Esta selección era dirigida por César Acevedo y disputó la cuadrangular final en el país. Con dos triunfos en la bolsa, necesitaba de otros tres puntos ante México, porque lo superaba en diferencia de goles, pero cayó en el duelo definitivo 3-0.Le tocó jugar un repechaje ante Estados Unidos con un desenlace fatal, perdiendo 6-1 en el estadio Flor Blanca, y luego culminó con un 4-0 de visitante para derrumbar las ilusiones de un gran grupo.2001Esta selección disputó una cuadrangular en Estados Unidos, a la que llegó con aspiraciones de clasificar hasta la última fecha, luego de derrotar a Jamaica 3-0 y empatar sin goles ante Canadá. Se jugaba la vida ante los locales, aunque habían muchas esperanzas de lograr la clasificación, Estados Unidos se impuso con un claro 4-0, volviendo nuevamente con una decepción.2003La cuadrangular final se jugó en Guatemala, en la que nuevamente tenía la oportunidad de clasificar, pero los nuestros la desperdiciaron sobre el final. El Salvador necesitaba de un triunfo ante Jamaica para clasificar a la Copa del Mundo, y lo estaba logrando hasta el minuto 93, en el que permitieron un gol de los jamaiquinos, con el que no sólo quedaron fuera del Mundial, sino que fue suficiente para que los Reggae Boyz fueran al repechaje, en una de las eliminaciones más dolorosas.2011Con nuevo formato, la selección logró pasar de la fase de grupos y se disputaba el pase a la semifinal, y por consiguiente, la clasificación al Mundial en el duelo de cuartos de final ante los Estados Unidos.Los nuestros lograron empatar 2-2 en tiempo regular y fue hasta el tiempo extra que sucumbieron con un 3-2 que lo dejó fuera de toda posibilidad de alcanzar el sueño mundialista.A NIVEL SUB-202015Se realizó con un formato diferente, con dos grupos de seis elecciones. El Salvador logró ubicarse en el tercer lugar tras derrotar a Canadá 3-2, lo que le valió jugarse el pase al Mundial ante los Estados Unidos.Los nuestros tuvieron mala suerte, cuando perdían 1-0, José Villavicencio falló un penal y luego los norteamericanos sentenciaron para el 2-0 definitivo, que nos dejó a las puertas de la segunda Copa del Mundo consecutiva.2013.Esta selección no despertaba mucho entusiasmo en la afición, por lo cual la clasificación fue una sorpresa, tras superar la fase de grupos perdiendo 3-0 ante México y superando apenas 2-1 a Curazao.La clasificación se jugaba en un partido ante Panamá, el cual se empezó perdiendo, pero luego con una gran remontada, con dos goles de Jairo Henríquez y uno más de José Ángel Peña, logró el histórico triunfo 3-1 que nos ha dado el pase al único Mundial en los últimos 35 años.