Las selecciones nacionales de El Salvador suman a Banco Cuscatlán como nuevo patrocinador

Este jueves 15 de julio, Banco Cuscatlán realizó una conferencia de prensa virtual donde se oficializó el nuevo patrocinador de las Selecciones Nacionales, en las instalaciones de la sucursal la Pirámide del Banco Cuscatlán, Santa Tecla. Este tema se trata sobre la ayuda que tendrán las diferentes selecciones nacionales de El Salvador por el siguiente año y medio.

Banco Cuscatlán busca apoyar a los talentos de las ocho selecciones de El Salvador las cuales abarcan: Selección mayor, sub 15, sub 23, sub 20, sub 17, fútbol sala, fútbol playa y selección femenina.

Banco Cuscatlán y Selecciones nacionales de El Salvador, Cortesía: FESFUT

Ximena Robin, subgerente de relaciones públicas del Banco Cuscatlán llegó como representante de la empresa para hablar acerca del proyecto y que fue lo que motivó a la entidad a formar parte del apoyo de estas selecciones: “Nosotros como Banco Cuscatlán nos interesa la pasión, la selecta es pasión. Queremos que los jugadores de hoy en día se conviertan en modelos de excelencia”.

Robin también adelantó un poco en qué consistirá la ayuda o el apoyo a las diferentes selecciones nacionales y hasta cuando seguirán con el proyecto.

“Vamos a cubrir boletos aéreos y otros recursos que necesiten las selecciones en sus torneos, también apoyaremos en temas psicológicos con capacitaciones. Este apoyo está valorado en 150 mil dólares que cubre hasta diciembre del 2022”.

Hay que mencionar que algunos miembros de las diferentes selecciones se hicieron presentes a la conferencia cómo fue el caso de Frank Velásquez, actual jugador y mundialista de la selección playera. El goleador del último premundial de CONCACAF llegó en representación del combinado que tendrá actividad en un mes en Rusia para comentar acerca del apoyo del Banco Cuscatlán. Cabe destacar que es la segunda vez que el banco ayudará a la selección playera que dirige Rudis Gallo. “Esto motiva a los jugadores de las diferentes selecciones. Acá todos somos El Salvador y representamos al país”.

La jugadora de Alianza Women, Brenda Cerén también se hizo presente en el evento en representación a la liga femenina y la selección femenina de El Salvador.

Brenda Cerén, selección femenina El Salvador

“Agradecerle a dios esta oportunidad y a Banco Cuscatlán por tomarse a bien el deporte no sólo masculino sino también en el fútbol femenino. Va a ser muy importante el apoyo de ellos para lograr esos resultados positivos que tanto hemos buscado”, comunicó Brenda.

Como parte del actual cuerpo técnico de la selección, Juan Carlos Serrano también brindó unas palabras haciendo énfasis en la parte psicológica del jugador.“Es importante este apoyo porque también podemos trabajar en la parte psicológica”.

Ya para finalizar, de manera virtual se hicieron presentes el técnico Hugo Pérez, y Diego Henríquez, quienes se encuentran en Dallas por la Copa Oro para mandar sus mensajes de agradecimiento al Banco Cuscatlán por este apoyo y la unión que se ha forjado con la Federación.

“Gracias por el apoyo que nos están dando y esperamos que se una unión larga con la Federación”, comentó el técnico de la selección.

Diego Henríquez, Coordinador de selecciones nacionales

“Con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo hablamos de lo contentos que estamos para poder iniciar en este camino con la empresa privada como Banco Cuscatlán que no solo está apoyando a la selección mayor sino también al resto de las selecciones. De esta manera podemos asegurar que el fútbol siga avanzando en todas sus facetas”, detalló el coordinador de selecciones nacionales.

Ya para finalizar, uno de los capitanes del equipo mayor como Darwin Cerén mandó un mensaje de agradecimiento y explicó la importancia del proyecto de cara a las futuras generaciones.

“Significa mucho para nosotros el apoyo que Banco Cuscatlán le está dando a la selección. Agradecemos ese voto de confianza y esperamos seguir con esa línea de trabajo y eso va marcar el trabajo de las futuras generaciones de la selección”, agregó el legionario.