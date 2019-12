Lavezzi se retira a los 34 años tras vivir "momentos únicos" con el fútbol

El futbolista argentino de 34 años Ezequiel PochoLavezzi, que jugó en Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, el Nápoles, el París Saint Germain y el Hebei Fortune, anunció este viernes que se retira del fútbol tras vivir "momentos únicos".

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón", dijo el ahora exdelantero del Hebei Fortune chino en una carta que publicó en sus redes sociales.

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz, un abrazo", dice el texto publicado.