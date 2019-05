"Le agradezco a Cristian Díaz por quitarme de Santa Tecla"

En el juego de ida de cuartos de final , contra Santa Tecla, Ricardo Ferreira sentenció a la derrota a los verdiazules. Marcó para que los jaguares se quedaran con el triunfo por 0-1 y definieran la serie en el de vuelta, en el Jorge Suárez.

Contra su exequipo, Ferreira aportó a la causa calera y ahora deberá jugar la serie de semifinales ante Águila. Luego, en frío, el suramericano entiende bien las vueltas del fútbol. Fue descartado de los planes del timonel argentino, Cristian Díaz, luego de ganar la corona en el Apertura 2018, y se fue a Metapán, equipo con el que quiere ser protagonista.

Ferreira dijo que después de eliminar a Santa Tecla quedó claro quién tiene la razón.

Díaz dejó las filas tecleñas antes del final de la fase regular del Clausura y Ferreira se alista para jugar semifinales.

¿Cómo le sentó esta clasificación a semifinales, tras dejar en el camino a su exequipo, Santa Tecla?

La verdad es que muy feliz. Gracias a Dios, pude ayudar a Metapán, que ahora es mi equipo. Ahora viene lo más difícil, lo más lindo. Se viene un gran partido contra Águila. Me duele, porque fueron cinco años con Santa Tecla, que queda fuera. Pero también me quedo súper feliz, porque mi trabajo fue bien hecho.

¿Le queda un sabor de boca especial por haber alcanzado el boleto semifinales ante su exequipo?

Claro. Queda un sabor especial. Todos saben cómo fue mi salida de ahí. Fue un sabor especial. La verdad es que le agradezco mucho a (Cristian) Díaz, extécnico de Santa Tecla. Ahora, todos ven cuál es la verdad. Creo que con palabras no se puede ganar o con actitudes. Las cosas está claras. Yo estoy en una semifinal y él (Díaz) quedó afuera.

¿Qué es que le 'agradece' a Díaz?

Por haberme quitado. No me quería. Dijo que por por indisciplina.Le agradezco porque me enseñó que yo tengo un gran valor. Yo estaba cómodo en Santa Tecla. No quería salir. Yo le agradezco a él, porque me hizo ver el valor que tengo. Me hizo probar que soy un gran jugador.

¿Se puede decir que el tiempo le da la razón en este caso?

Yo creo que no es el tiempo. Las cosas están claras. Yo estoy en semifinales y ellos se quedaron afuera. No hay nada más claro que eso.

Se viene Águila en semifinales. ¿Cómo encara Metapán esta serie en la que ya no tiene la ventaja deportiva de avanzar en caso de dos empates?

Sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente. Tenemos que salir, al menos, con un gane de Metapán. Pero tenemos claro que Águila es un gran equipo. Tiene muy buenos jugadores. Tenemos que intentar hacer lo nuestro. Tenemos que procurar que ellos no nos hagan goles. Tenemos que ganar al menos un juego.

Metapán vuelve a semifinales, después de un par de torneos de ausencia. ¿Este ha sido un resurgir del equipo jaguar?

Sí. Es lindo. Es lindo que llegués a un equipo y en ese primer torneo ayudés a llegar a semifinales. Es una sensación increíble. Tenemos todo para estar en la fiesta grande.Tenemos que hacer las cosas bien y ser más contundentes en algunas líneas.

¿Qué piensa del hecho de medirse en semifinales al equipo con mejor defensa?

No hay para donde ir. Tenemos que enfrentar a todos los equipos. Estamos en una instancia en la que no se puede decidir contra quién jugar. Águila es un gran equipo. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos.

¿Dónde puede hacerle daño Metapán a Águila?

Creo que en nuestra delantera. Tenemos jugadores que pueden hacer daño, pero Águila también los tiene para hacernos daño a nosotros.