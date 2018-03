Le ganó el charro

Lee también

El estadounidense Sam Querrey rompió los pronósticos en Acapulco y venció al español Rafael Nadal en dos sets para coronarse campeón del Abierto Mexicano de Tenis.Querrey, número 40 del mundo, resultó el inesperado ganador de una competición en la que participaron hasta cinco “top ten” al derrotar por 6-3 y 7-6 (7-3) al favorito de la afición mexicana y dos veces campeón del torneo.“Es una de esas semanas donde todo sale bien, me sentí conforme con todas las facetas de mi juego. Espero seguir así para Indian Wells y Miami, que son Masters y el nivel siempre es difícil, como aquí”, declaró Querrey en conferencia de prensa.“Esta es la victoria más dulce en mi carrera, más que cuando eliminé a Djokovic en Wimbledon, porque esta era una final, contra Rafael Nadal, y al final había un trofeo para quien ganara”, añadió el estadounidense.Querrey, además de llevarse el título, consiguió quitarle el invicto de sets y de partidos a Nadal en Acapulco. El español llevaba 14 partidos jugados y 28 sets sin perder tras sus actuaciones de 2005 y 2013, ambas sobre la arcilla que antecedió a la pista dura actual. El sábado se acabó el récord.En el torneo de las grandes estrellas, Querrey avanzó de manera silenciosa y eliminó a cuatro preclasificados: David Goffin, Dominic Thiem, campeón de la edición anterior, Nick Kyrgios, verdugo de Novak Djokovic, y ahora Nadal.El español, en su segunda final del año después de la perdida ante Roger Federer en el Abierto de Australia, volvió a quedarse en la orilla. “Para mí ha sido un muy buen comienzo de año. No ha podido ser en la segunda final, espero que la tercera sea la vencida”, dijo.“Felicito a mi rival, fue un poco mejor que yo y es merecido campeón, yo tuve muchos errores en el primer set, no supe mantener mi servicio”, declaró Nadal en conferencia de prensa.“Yo no aprendo más de la derrota, porque siempre soy autocrítico, yo aprendo y disfruto más ganando”, puntualizó no obstante el español.