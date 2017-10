Legionario convocado para el amistoso ante Canadá sufrió golpe

El delantero salvadoreño del IBV Vestmannaeyjar, Pablo Punyed, reveló el golpe sufrido en su pie izquierdo hoy, tras participar en el encuentro ante el Akureyri en la jornada 22 de la primera división de Islandia.

Punyed jugó los 90 minutos del encuentro al igual que el también cuscatleco Derby Carrillo y el IBV Vestmannaeyjar ganó por 3-0, que le permitieron alcanzar los 25 puntos, ubicarse en el noveno puesto de la tabla y salvar la categoría al cierre del torneo.

Ambos jugadores están en la nómina de los 20 convocados por el técnico colombiano Eduardo Lara para el partido amistoso contra Canadá en Houston, Estados Unidos el próximo 8 de octubre.

Punyed dijo en su cuenta de Twitter que el golpe sufrido le duele mucho y lo resumió como "las consecuencias de la victoria".

I'll take it for the win! Las consecuencias de la victoria ???? #meduelemucho #ÍBV #Pepsi18 #UA pic.twitter.com/YRtWtJNOTQ