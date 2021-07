Legionarios: Enrico Dueñas será parte del primer equipo del Vitesse

El Vitesse holandés publicó este martes la foto oficial del plantel que competirá en la temporada 2021-22 Eredivisie y el salvadoreño Enrico Dueñas aparece en el grupo y todo indica que fue promovido al primer equipo,

Enrico Dueñas hizo la pretemporada completa con el equipo. Es por esa razón que el mediapunta no fue a la Copa Oro con la selección nacional de El Salvador.

"Queridos amigos, como han leído, no voy a ir a la Copa Oro. Ha sido completamente mi decisión porque me gusta concentrarme en la preparación y lamentablemente tuve que elegir. Vitesse me dio la libertad de elegir y estoy muy agradecido por eso. Hugo Pérez y Diego Henríquez también entendieron mi situación", explicó Dueñas sobre las razones del por qué no atendió el llamado a la selección.

Enrico Dueñas será opción del técnico alemán del Vitesse Thomas Letsch. La Eredivisie 2021-22 iniciará el 13 de agosto del 2021 y concluirá el 15 de mayo de 2022. El primer rival del Vitesse es el PEC Zwolle.