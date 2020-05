Leonel Guevara, el maestro de obra de San Alejo

Cerró la puerta al fútbol hace más de cuatro años, pero abrió la puerta a la albañilería. Leonel “el Apache” Guevara puso fin a su carrera dentro del fútbol en 2016 con el Fuerte San Francisco de la segunda división y de inmediato giró su mirada al trabajo de la construcción.

Ya estaba bien preparado para este momento de su vida porque durante su carrera de 17 años en el fútbol profesional, compró herramientas de construcción para que al firmar su retiro, seguir generando ingresos económicos para mantener a su familia, especialmente a su madre Catalina Guevara, de 82 años, su apoyo fiel desde la infancia.

“Cuando viajaba a los Estados Unidos siempre compraba herramientas para la construcción, yo me estaba preparando para el futuro, pese a que muchos compañeros (futbolistas) me decían ¿para qué llevas eso?, estás loco, yo les decía que algún día ‘comería’ de esto. Ese día es hoy”, recordó.

Dejó el fútbol profesional y ahora es de los albañiles más reconocidos en San Alejo, La Unión. Desde niño, le gustó este trabajo, pero lo interrumpió a los 17 años para vestirse de corto y jugar en el fútbol profesional. Desde hace cuatro años está de regreso y cumple con mucha felicidad todas sus obligaciones.

“Al principio, la gente no creía que yo era albañil, en San Alejo se sorprendían porque estaban acostumbrados a verme solo en la televisión, jugado fútbol. No se acordaban que había aprendido a trabajar de albañil en mi niñez”, recalcó.

Guevara es un especialista en la construcción de casas en San Alejo, instala cielos falsos, ventanas y hace divisiones con tablaroca, entre otras cosas. También elabora muebles con llantas usadas.

“Desde los 15 años era albañil, cobraba 80 colones (por día) a los 16 años, pero luego lo dejé por el fútbol”, dijo.

Con 17 años de edad, fichó con el Gerardo Barrios de la segunda división, fue el punto de partida, hasta su retiro en 2016 con el Fuerte San Francisco. Pasó por el Vista Hermosa, Dragón, Águila, UES y Ciclón del Golfo. “Lo que más valoro que me dejó el fútbol fue los amigos, yo era tan tímido que hasta me daba pena comer frente a la gente, era demasiado humilde, pero donde fui, siempre dejé buenos amigos”, recordó.

“Gracias al fútbol hice la casa que tanto anhelaba mi madre, ahora vive tranquila conmigo, siempre la he andado conmigo, no tuve papá, cuando yo comencé a jugar, ella vendía pescado seco, se levantaba con grandes canastos (peso), entonces yo decidí dejar de estudiar y ponerme a trabajar para ayudarle. Me sacrifiqué por mi mamá”, agregó.

Estudió hasta séptimo grado, pero luego cursó el bachillerato a distancia y en la actualidad, está a punto graduarse como entrenador clase C.

Leonel "Apache" Guevara durante una de las clases para obtener la licencia de entrenador clase C

AMOR Y ODIO

Guevara cuenta que de niño, rechazó la oferta de jugar con el Atlas de la tercera división, era el equipo de su pueblo, pero optó por seguir su carrera con el Veracruz, de la misma localidad, pero que jugaba en la liga media.

¿Por qué? Dice que un día, como de costumbre, llegó a la cancha de su pueblo para ver, desde la cima de un árbol, el partido del Atlas de la tercera división. No tenía dinero para pagar su entrada al recinto deportivo y optaba por arriesgar su vida desde la rama de un árbol.

Ese día, un jugador del Atlas sufrió una fractura y vio que tras el partido, los directivos del equipo se negaron a trasladarlo al hospital “se hacían los locos y se decían, llévalo vos, el uno al otro”, fue hasta que un aficionado se armó de valor y cargó al jugador hasta su vehículo para trasladarlo al hospital. Por la grave lesión “no volvió a jugar”, dijo Guevara.

Desde ese día, y pese a las constantes ofertas, “el Apache” se negó a jugar con ese equipo, no le gustó el trato con el jugador lesionado y juró no enrolarse con ellos. Esto le trajo consecuencias “me decían que era un agrandado”, remarcó.

“Sufrí el despreció de la gente, los mayores me insultaban porque me decían que no servía y que no jugaría al fútbol. Desde ese día me propuse ser futbolista y me propuse no jugar en ese equipo (Atlas). Desde los 14 años de edad me buscaron para jugar con ellos, me negué, entonces me decían que era agrandado. Preferí irme a liga media y no a la tercera división. Eso les dolía”, confesó.

Pero hoy la historia cambió, es de los más queridos de su pueblo, dejó el fútbol y ahora es el preferido para los trabajos de la construcción. “Me retiré ganando un buen dinero, pero ahorré y ahora tengo para trabajar. Muchos jugadores, tras el retiro, se fueron para Estados Unidos porque no saben qué hacer, yo soy albañil”.