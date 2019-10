Lesión de Rodolfo Zelaya pone en duda su presencia en la final de Conferencia con LAFC

El delantero salvadoreño de Los Ángeles FC Rodolfo Zelaya está en duda para la final de Conferencia Oeste de la Major League Soccer entre el LAFC y el Seattle Sounders, que se disputará esta noche en el Banc Of California Stadium.



Fito aún no supera la contusión en el pie izquierdo que lo marginó en el partido de semifinales ante el LA Galaxy, en el cual el equipo de Bob Bradley alcanzó el boleto a la final de conferencia.



El atacante nacional no está descartado, pero sí en duda para la convocatoria del LAFC, quien jugará su primera final de conferencia esta misma noche. Según fuentes cercanas al equipo de la MLS, Fito llegó con la lesión luego que completara los dos partidos con la selección nacional de El Salvador contra Monserrat y Santa Lucía, en los cuales anotó un tanto por partido.



El LAFC intentará ganar la final de conferencia para así seguir luchando para lograr el objetivo de ser campeón de la MLS por primera vez en su historia y concluir el año con el mejor registro estadístico de la competición. Zelaya no ha sido convocado en los últimos partidos del equipo angelino.

