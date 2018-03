Léster Blanco: “En Costa Rica ni se acuerdan de los amaños”

Lee también

Léster Blanco fichó este año con el San Carlos, de la primera división de Costa Rica, y tiene claro que llega a un equipo complicado con la permanencia en la categoría.Será el único refuerzo extranjero del equipo de Ciudad Quesada, sitio que trae muy malos recuerdos a la selección mayor salvadoreña, pues fue ahí donde jugadores de la azul y blanco arreglaron un resultado en un amistoso ante Costa Rica (el 12 de octubre de 2010, con victoria de 2-1 para los locales).De eso y más habló Léster Blanco en esta entrevista con EL GRÁFICO.Esta es una gran oportunidad que me da Dios después de tanto trabajo y esfuerzo. Este es un premio al trabajo a la paciencia y perseverancia. Yo lo veo así, como una oportunidad para estar en el mejor fútbol de Centroamérica, bien organizado. Estoy teniendo los primeros minutos, conociendo al equipo y la forma de jugar. Estoy acondicionándome a la parte física del equipo.Cuando vine me encontré con un equipo joven, que se está reforzando bien para mantenerse en primera categoría. La verdad es que este es un equipo de historia. Me doy cuenta de que quieren hacer bien las cosas, bien organizados dentro de su directiva. Acá hacen cosas que allá (en El Salvador) nos hacen falta. Pese a ser un equipo recién ascendido, tienen bastante afición; tienen un estadio pequeño, pero bonito. El equipo se ha ido reforzando bien para salir de esa incómoda posición (últimos, con 17 puntos). Quiere estar entre los cuatro clasificados a semifinales.No he sentido mucho esa situación. Me contaron que en el torneo anterior hubo muchas cosas que llevaron al equipo a estar así. No tuvieron mucho tiempo para reforzarse y también hubo varios cambios de técnico. Tuvieron tres. Cuando llegó el actual entrenador terminaron bien. El equipo mejoró. Por eso el objetivo es reforzarse para mantenerse en primera. El penúltimo (Municipal Liberia) solo está a dos puntos (19).Me han dicho que acá la dirigencia cambió en los últimos años, porque se estaba manejando mal el equipo. Así fue cómo lograron subir. El estadio donde jugamos pertenece a la municipalidad, pero tenemos todo lo necesario para poder trabajar, cosa que algunos equipos no tienen en El Salvador.Acá todo jugador tiene seguro (social) y en El Salvador no. Acá todos los jugadores cotizan. Eso ayuda al fútbol. Acá se mantienen los equipos al día. No he escuchado de equipos que tengan deudas. Usted puede trabajar tranquilo, con lo que se tiene. Acá no se andan buscando lugares para entrenar o moverse, tenemos el mismo lugar para entrenar. Este equipo es parecido al Santa Tecla, un equipo diferente en El Salvador.Por el momento solo estoy yo como extranjero. Han venido más refuerzos nacionales. Así lo ha querido hacer el equipo. Ha venido Jhonny Woodly, quien ha tenido mucha experiencia, incluso jugó en Alianza de El Salvador y Municipal de Guatemala. Ahora me estoy acomodando al equipo, conociendo a los compañeros. Hay que tratar de conseguir un puesto.Ya había tenido la oportundad de jugar en este estadio, que ahora está un poco diferente a aquella vez. Lo han hecho más grande.Yo lo que noto es que solo es en El Salvador donde le damos bastante espacio a ese tema (amaños). Acá la gente me pregunta si ya había venido y le digo que sí, pero nadie me pregunta de ese juego.Los periodistas de acá no me han preguntado nada de los amaños. Nosotros, como salvadoreños, somos los primeros que debemos dar vuelta a la página, porque si nos enfrascamos en problemas así no salimos adelante.Acá ni se acuerdan de eso. Acá la gente ya mira para adelante y esos son ejemplos que nosotros debemos seguir.