Léster Blanco aún no podrá debutar en el San Carlos de Costa Rica

El San Carlos, equipo del salvadoreño Léster Blanco, debutará este domingo contra el Saprissa, en la primera división de Costa Rica, pero el delantero no podrá ser de la partida debido a que aún no tiene su permiso de trabajo.Ese requisito y el seguro médico de cada jugador son indispensables en la legislación del balompié tico."El permiso de trabajo se tarda cierta cantidad de tiempo para que lo den. Hubiese sido una bonita oportunidad jugar contra el Saprissa, porque es el último campeón acá en Costa Rica. Pero igual debo trabajar para estar listo cuando llegue mi debut", aseguró Blanco, desde territorio tico, en plática con EL GRÁFICO.Por ahora el atacante sigue en adaptación en en el club de Cuidad Quesada. "Venir acá a Costa Rica es un premio al trabajo, a la paciencia. Yo lo veo como una nueva oportunidad que me da Dios, de estar en el mejor fútbol de Centroamérica, bien organizado, con buen fútbol, con condiciones muy bonitas que estoy disfrutando desde la semana pasada. Estoy conociendo ahora la forma de jugar de este equipo. Estoy acondicionándome a la parte física del equipo", aseguró Blanco.Blanco indicó que se ha ido a encontrar con un equipo joven. Aclaró que no siente la presión por el hecho de que el San Carlos iniciará el nuevo torneo como último en la tabla con 17 puntos. “Genera un poco de tranquilidad el hecho de que el Municipal Liberia, penúltimo, está solo a dos puntos de distancia”, opinó.