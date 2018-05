Lester Blanco revela por qué salió del fútbol de Ecuador

El delantero salvadoreño Mark Léster Blanco decidió dar un paso al costado en el equipo Liga de Loja, de la segunda división del balompié de Ecuador, y en plática con EL GRÁFICO aseguró que fueron los problemas financieros de ese club los que lo obligaron a irse, además de su difícil relación laboral con el entrenador del equipo, el argentino Roberto "Toto" Gamarra.

Solo un mes antes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) había inhabilitado al Loja para jugar en el certamen de segunda división, siempre por el tema monetario.

"Mi salida se dio por tantas deudas que tiene el equipo. Tiene una deuda de hace más de dos años y se les ha complicado. La deuda es ahora de más de $2 millones. Me sale mejor rescindir el contrato y llegar a un acuerdo con el presidente. Ahora tengo la chance de buscar otro equipo. Así al equipo le baja bastante la planilla", apuntó Blanco.

El delantero hizo algunas aclaraciones sobre su salida del equipo de Loja. "No es como se ha dicho por ahí, que yo salí por una lesión. Aclaro que estoy bien y puedo irme para otro equipo. También me voy por algunas diferencias con el entrenador (Roberto Gamarra). Como todos saben, él es algo problemático. Pero ya eso pasa a un segundo plano", apuntó Blanco en charla con este medio.

“GAMARRA ES PROBLEMÁTICO”

Gamarra dirigió en el país a Firpo, Alianza, FAS y Metapán. Con los tres primeros fue campeón en primera categoría. También tiene títulos en segunda y tercera división.

"Yo no podía juzgar antes a Gamarra porque no lo conocía, pero antes ya me habían dicho cómo era él. Traté de no meterme en líos con él. Pero sí fue complicado. Traté de llevarlo todo bien, pero con él eran situaciones tras sitruaciones", apuntó Blanco en plática con EL GRÁFICO.

Blanco aseguró que le hizo falta tener un poco más de minutos, pero cree que cumplió algunos objetivos que se había trazado como jugador.

"Ahora queda trabajar más para el equipo que venga. Ya tengo un mejor ritmo de juego. Volví a agarrar ritmo de juego. Volví a jugar luego de la lesión que sufrí en Costa Rica", apuntó Blanco, quien luego de un paso por San Carlos de Costa Rica volvió al Santa Tecla y luego se fue al Loja.

El atacante calificó de favorable su paso por el balompié ecuatoriano, pese a los invovenientes a los que hizo alusión.

"Vine a una ciudad que está a 2 mil metros de altura. De toda experiencia se saca algo bueno. Pero me quedo con que fue una experiencia más de la que tambien se aprende", apuntó el atacante cuscatleco.