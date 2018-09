Léster Blanco volvió al Cuscatlán, dos años después

Mark Léster Blanco, delantero del Isidro Metapán, dijo que no se cierra a la posibilidad de volver al fútbol extranjero, tras experiencias previas en Costa Rica y Ecuador, aunque sabe que le falta trabajo por delante.

Tras completar su primer encuentro como titular, luego de debutar en la fecha 10 jugando algunos minutos, Blanco se muestra entusiasmado por su regreso al balompié criollo y comentó sus metas en esta entrevista.

¿Cómo te sentís de tu regreso a un once titular en el país, tras tu experiencia en el extranjero?

Estoy contento porque por primera vez, tras dos años, vuelvo al estadio Cuscatlán; he estado con un problema en la garganta toda la semana y aún así lo terminé. Lo primero que motiva es que lo tomen a uno en cuenta, sobre todo por las condiciones del país. Estuve entrenando diez días y ahí está. Hemos dado nuestro aporte Paolo (Suárez) y yo, que somos los últimos en incorporarnos al equipo.

¿Cuál fue ese factor que les permitió sobreponerse al penal fallado ante FAS y sacar la victoria?

Tal vez un poquito del oficio y la actitud del equipo pesó. Se vio un equipo totalmente diferente entre el primer y segundo tiempo, en el primero nos paramos mejor tácticamente y tratamos de aguantar y en el segundo salimos a buscar y tuve la chance concretar una (de cabeza) pero el portero tapó. La persistencia, la actitud y el oficio nos hizo meter ese gol y aguantarlo en cancha pesada.

No se te dio el gol, pero mostraste movilidad y fuiste un poste para tus compañeros, ¿qué más te ha pedido el profe Castillo?

Yo tengo mis objetivos: tratar de meter cinco, seis goles o más, pero primero que nada está el equipo, antes de lo individual. Si yo logro meterlos y el equipo sale campeón, somos campeones todos, y si logro unos siete goles y el equipo no llega a clasificar, no va a estar bien. Esto no es tenis, es trabajo en equipo.

Tengo mis ambiciones, he venido a ayudar a salir campeón con Metapán, pero también quiero ir todavía más lejos. Y sí, si no puedo anotar, tengo que colaborar, como lo hice ante FAS, a tratar de ser poste, a alargar la pelota como en el pase antes del gol... A veces toca sacrificio y a veces me va a caer la pelota y la voy a meter.

¿Qué metas tenés? ¿Te ves nuevamente fuera del país?

Yo tengo mis ambiciones, no me quiero quedar acá en El Salvador, yo ya probé lo de afuera y quiero seguirlo probando, entonces me queda mucho, pero depende de mí. Necesito trabajar más y esto, jugar un partido, fue apenas... después de mucho tiempo jugar un partido son cosas que solo yo sé. Acá estoy otra vez. Lo mejor es que mi último partido acá en el estadio Cuscatlán fue cuando salí campeón y ahora vuelvo con otra victoria.