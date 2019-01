Léster no pudo jugar en la Copa

Pudo disputarse el primer cruce de salvadoreños en el fútbol guatemalteco pero no fue posible este miércoles por la ida de la semifinal en el Torneo de Copa. Iztapa y Cobán Imperial empataron 1-1 pero sólo Josué Odir Flores vio acción al ser titular con el cuadro visitante. Sin embargo, el primero no fue convocado por no recibir el CTI desde la Federación Salvadoreña de Fútbol; el otro sí pudo estar y fue titular.

Blanco tuvo que seguir el partido desde la grada del estadio El Morón. Ante esta situación, el exjugador de Isidro Metapán mencionó ''No me han enviado la transferencia internacional desde la Fesfut, traté de que me ayudaran. Primero Dios espero esté ese trámite listo para el sábado cuando comience la Liga'', mencionó.

El partido de vuelta para definir al finalista será el miércoles 23 de enero a las 7:00 p.m., en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi.

Calienta la Liga

Por otar parte, ya está la programación de la 1a. jornada del Clausura 2019 en la Liga Nacional de Guatemala, donde estarán cinco compatriotas en este semestre.

El primer partido será el viernes entre el Deportivo Petapa contra Cobán Imperial a las 8:00 pm. Luego de jugar Copa, ''los Príncipes Azules'' de Alta Verapaz. Odir Flores espera mantenerse en el once inicial, tal como lo hizo en pretemporada y en la Copa.

El sábado, Iztapa - a la espera del CTI de Léster Blanco- recibe al subcampeón Comunicaciones que no podrá contar en los primeros dos meses con el salvadoreño Alexander Larín, quien sigue en recuperación. Este encuentro será a la 1:00 p.m.

Dos horas después se disputará el encuentro entre Rojos del Municipal contra Siquinalá. Jaime Alas y compañía dieron una buena imagen en pretemporada, donde incluso desplumaron en un amistoso al Águila (3-0) el pasado sábado. El reto de Rojos será comenzar con el pie derecho y comenzar a cambiar la imagen mostradra en 2018 donde no pudieron entrar a liguilla en dos torneos consecutivos.

Y el domingo es el turno de Edgardo Mira, quien fichó este verano por el Deportivo Chiantla. Su equipo será local ante Sanarate a la 1:30 p.m. Hasta el miércoles, Mira, exfutbolista de AD Chalatenango no contaba con el CTI.