Leyenda de selección argentina defiende a Higuaín y critica a Sampaoli

BUENOS AIRES. El ex goleador argentino Gabriel Batistuta renovó hoy su apoyo a Gonzalo Higuaín como centrodelantero de la selección argentina de fútbol, un puesto para el que el técnico Jorge Sampaoli tiene varios candidatos a poco más de 40 días para el Mundial de Rusia 2018.

"Siempre lo defendí a Gonzalo y pienso que puede estar. Vi a otros que juegan bien pero no lo superaron todavía. A pesar de que tuvo mala suerte en un montón de definiciones últimamente yo sigo confiando en él porque me gusta cómo se mueve, me gustan las oportunidades que él mismo se crea", declaró hoy Batistuta en Buenos Aires.

El ex jugador de la selección argentina y la Fiorentina advirtió que "no es fácil" jugar de 9 "y no todos son capaces de estar en ese lugar".

"Después, que la pelota entre o no depende de muchos factores. 'Pipita' últimamente no tuvo esa suerte de que el rebote vaya para un lado o para el otro pero sigo creyendo en él", subrayó Batistuta, autor de 356 goles a lo largo de su carrera.

LEYENDA

Batistuta fue durante varios años fue el máximo artillero de la selección argentina, con 54 dianas, hasta que Lionel Messi (61) lo desplazó al segundo lugar.

"Batigol" aseguró en tanto que "lo ve perfecto" a Messi para el Mundial de Rusia. "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy", le recomendó el ex delantero, quien sin embargo expresó sus dudas respecto al equipo que dirige Sampaoli.

"No me dejó nada conforme", advirtió. "Argentina no viene demostrando un gran nivel, pero es Argentina y tiene grandes jugadores y por ahí en Rusia se despierta", evaluó el ex futbolista.