Lezcano no continuará en Águila

Desde Paraguay, en plática con EL GRÁFICO, el delantero guaraní, Javier Benito Lezcano, dijo que no seguirá en las filas de Águila, equipo con el que estuvo en los últimos dos torneos.

"Ya no voy a seguir en Agulla. Creo que la temporada en la que estuve di lo mejor para el equipo y sería bueno cambiar de aires. Ne salió una oportunidad y más adelante, pueda ser que vuelva. Por el momento ne salió otra propuesta que estoy analizando. Me han hablado de Grecia y Bolivia ", apuntó el delantero suramericano.

Luego, el guaraní no quiso ahondar en los los motivos del porqué le dice no a la propuesta de continuar en las filas emplumadas. Descartó que sea por temas financieros que se va del conjunto migueleño. Indicó que a tres de volver a Paraguay le fue abonado su salario y no quedó nada pendiente desde lo económico.

"No tuve problemas con nadie en Águila. Nunca me llevé mal cin nadie. Lo económico es muy interno. Para cobrar nos dieron prioridad a nosotros, los extranjeros. Con Águila solo queda pendiente lograr el título", apuntó el delantero paraguayo, quien marcó un gol fe chilena ante Alianza, en semifinales del torneo anterior.

Ese gol fue muy visto en su país. Incluso, el guaraní tuvo que comparecer a la televisión paraguaya para hablar de ese tanto, que fue catalogado por él como el mejor de su carrera.