Lezcano no se preocupa por su falta de gol

El paraguayo Javier Benito Lezcano lidera la tabla de goleadores del Águila en el Clausura 2018 con cuatro goles en 16 partidos, pero en las últimas cinco fechas su cañón ha sido silenciado luego de anotar ante FAS y Pasaquina de manera consecutiva, por lo que la sequía goleadora que experimenta el jugador guaraní ha golpeado fuerte la ofensiva aguilucha y la afición migueleña ya extraña sus celebraciones.

Lezcano se ha ido en blanco ante AD Chalatenango, Santa Tecla, Dragón, Alianza y Municipal Limeño donde el equipo pajarraco apenas ha anotado dos goles, prueba palpable que el olfato de gol del sudamericano ha hecho mella en los últimos resultados.

“Los goles siempre llegan, no hay prisa, me ha tocado trabajar en otras zonas en la cancha para apoyar al equipo, se me ha hecho difícil llegar más al área ya que he tenido que aguantar más la pelota y no he jugado en mi puesto acostumbrado”, admitió Lezcano como justificación por el dique seco que está pasando. “Insisto que no me preocupa si anoto o no en cada partido, lo que importa es que el equipo sume puntos, tranquilo que los goles llegarán”, acotó con confianza.

Sobre la última victoria ante Limeño, el atacante paraguayo admitió que “la victoria del pasado jueves ante el Limeño se nos vino bastante bien. Era el resultado que todos habíamos buscado desde hace cinco jornadas y no cabe duda que ese triunfo ayuda mucho al plantel para terminar bien esta fase de la liga y preparanos de la mejor manera para visitar al Metapán”.