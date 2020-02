Ligas se mantuvieron a distancia con la visita de los personeros de FIFA

La presencia de representantes de FIFA en el país para revisar estatutos de FESFUT y verificar la legalidad en la elección de los últimos tres comités ejecutivos de esa entidad suponía en las tres ligas principales del balompié aires de cambio en el fútbol nacional. Sin embargo, al cierre de la jornada de trabajo, los ejecutivos internacionales validaron la elección del actual comité ejecutivo de la FESFUT, presidido por Hugo Atilio Carrillo, y no profundizaron en la revisión de la normativa federativa.

En el caso de la primera división, su presidente, Samuel Gálvez, dijo que iban a aguardar por resultados favorables en esa reunión de los representantes de FIFA , Carrillo, y el titular del INDES, Yamil Bukele.

"No tuvimos contacto con los representantes de FIFA que han venido. No fuimos notificados sobre a qué habían venido. Pero si es que habían venido a revisar los estatutos de la FESFUT esperábamos pudiera haber cambios. Cómo es posible que la mayoría (del comité ejecutivo y asamblea general del fútbol) la determinen sectores que no son del fútbol profesional. El sector aficionado no es del fútbol profesional. Tenemos que ponernos de acuerdo con la FESFUT, sin entrar en conflictos, para ver si podemos comenzar a trabajar en los estatutos, luego de esta reunión con los representantes de FIFA", dijo el titular de la dirigencia de liga de privilegio.

Luego, el presidente de la segunda categoría, David Linares, quien tampoco participó en la reunión con los personeros internacionales, aseguró que solo queda acatar lo dispuesto por estos dirigentes foráneos en cuanto a validar la elección del comité que encabeza Carrillo. "Nosotros somos respetuosos de esto. Para eso se pidió este tipo de auditoría, porque así le han llamado algunos. No podemos emitir opinión y solo queda respetar la que ellos emitan. Cada quien tendrá el derecho de hacer lo que corresponda. Al final, nosotros desconocemos si esto se ha manejado como una auditoría", aseguró Linares.

Por su parte, el presidente de la tercera categoría, Wálter López, fue más preciso en cuanto a su deseo de que hubiera cambios en el fútbol salvadoreño. Como delegado de la liga de bronce en la asamblea general del fútbol, se detuvo en la aprobación anual del presupuesto de la FESFUT.

"Está bien que estos personeros de FIFA vengan para poder aclarar algunas dudas., porque ha salido la versión de que este comité ejecutivo está ilegal. Entonces, queríamos que se nos aclarara cómo estaba esa situación. Nosotros como liga nos vamos a reunir con el directorio y los 33 representantes para poder emitir un mejor punto de vista sobre esto", dijo López.

