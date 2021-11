Limeño empató contra Santa Tecla y sigue en el último lugar

Municipal Limeño cedió un empate de 1-1 ante Santa Tecla en el estadio Ramón Flores Berríos y agravó su crisis deportiva, al sumar 10 partidos sin conocer la victoria en el Apertura 2021.



Fue un partido agrio para el cuadro de La Unión que pudo quedarse con los tres puntos pero Edwin Sánchez malogró un penalti al mandar su disparo arriba de la portería de Wilberth Hernández.



La pena máxima llegó cuando William Palacios se enfilaba hacia portería pero fue derribado por el guardameta Wilberth Hernández, al minuto 71.



Para los tecleños el punto en Santa Rosa de Lima fue oro puro ya que permite a los pericos seguir con posibilidades de clasificar a los cuartos de final. El cuadro tecleño está en el séptimo lugar con 23 puntos.



Limeño tomó ventaja al minuto 55 con la anotación de Ramón Rodríguez, pero apenas y festejó ya que el cuadro visitante emparejó el marcador un minuto después con el tanto de Eduardo Rodríguez tras un remate de cabeza.



El Limeño no gana desde la jornada 8 cuando venció por 1-0 al Águila en Santa Rosa de Lima y se mantiene inamovible en el último lugar de la tabla de clasificación con 10 puntos, un solo triunfo, siete empates y 10 derrotas.



"Metimos el gol y al minuto nos empataron, tuvimos un penalti que no pasa nada y todo el apoyo para el 'Inter" que en otras ocasiones él nos ha salvado pero ahora no se le dio. Tuvimos la última jugada que Rómulo la cabeceó y el portero la quitó. Vamos a seguir luchando, quedan cuatro fechas y levantar este barco", dijo René Gómez, jugador del Limeño.



El cuadro auriazul terminó con lamentos tras perdonar ocasiones claras para anotar el segundo gol.



Al minuto 29, Ever Rodríguez dribló varias marcas y enfiló hacia la portería, pero a su disparo le faltó dirección y así se malogró una buena aproximación del cuadro auriazul sobre la portería de Wilberth Hernández.



El 0-0 en los primeros 45 minutos no dejó buenas sensaciones para el técnico del Limeño, Giovanni Trigueros, ni en el entrenador Rodolfo Góchez.



Wilmer Morán hizo el único tiro a puerta del cuadro cuchero en la primera parte de un juego muy parejo y de pocas ocasiones de gol.



Giovanni Trigueros movió piezas al comienzo de la parte complementaria y al equipo le vino bien el ingreso de Edwin Sánchez y René Gómez.



En la siguiente fecha, el Limeño visitará el estadio Juan Francisco Barraza para medirse al Águila, mientras que el Santa Tecla recibirá en Las Delicias al Platense.

