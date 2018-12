Limeño ficha a un delantero hondureño mundialita

Municipal Limeño ya tiene su primera contratación para el Clausura 2019. Se trata de un mundialista hondureño, el delantero Bryan Josué Velásquez de 22 años.

El jugador llegó al país esta semana y se presentó al primer día de pretemporada. En 2013, Bryan jugó con Honduras en el Mundial Sub 17 en Emiratos Árabe Unidos.

Ha jugado on Olimpia, Juticalpa y Lobos de la UPN y Gimástico en Segunda División. De acuerdo al sitio digital hondureño Sporthiva, Velásquez se retiró del Olimpia en febrero porque no era tomado en cuenta y había jugado en Juticalpa pero por lesiones salió del equipo y se fue a Estados Unidos.

El jugador, previo al inicio de pretemporada con Limeño, concedió una breve entrevista a YSKL. Allí comentó que busca levantar su nivel.

''Estoy agradecido por la oportunidad que se me ha dado, espero hacer un buen torneo. Fui mundialista Sub 17 y acá vengo a levantar mi nivel. Pude venir antes pero no se dio el pase, pero me han vuelto a abrir las puertas y no lo pensé dos veces. Soy rápido, tengo visión de campo y técnica. Puedo ayudar'', opinó Bryan Velásquez.

El periódico deportivo Diez de Honduras destacó su contratación por el equipo santarroseño. ''Limeño confía en los futbolistas catrachos, en sus filas ya han militado otros como Julio César ''Rambo'' de León, Aly Arriola y Clayvin Zúniga que todavía milita en el club''.