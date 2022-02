Limeño logra el empate ante FAS en su lucha por no descender

El FAS sumó un punto mas en el torneo gracias a la aplicación de sus elementos, solidaridad en la marca y un golazo de Rudy Clavel en el segundo tiempo. Los tigres tuvieron un duro compromiso por el clima, la cancha y un rival que vive en el alambre para buscar la salvación, pero sobre el final llegó el gol del empate.

El Municipal Limeño sabe que cada jornada juega contra el tiempo con la misión de sumar cuanto antes y salir del fondo de la tabla acumulada. Ante el FAS lo intentó con muchas ganas pero le faltó claridad y paciencia para concretar. Tuvo sus opciones, por supuesto, pero las falló. Atrás mostró fisuras pero también certezas aunque no le alcanzó para ganar aunque el punto es bien recibido.

De esta manera, los tigres sacan un punto valioso en un duro campo y les sirve para tomar impulso en el torneo. Fueron ordenados y prácticos. Cuando hubo que acelerar, lo hicieron; cuando tenían que tener el balón, aparecieron Landaverde y Rivera para servir de escudo.

"El Zarco" dio continuidad al grupo que fue titular en la fecha anterior y que derrotó al Santa Tecla. Mantuvo a Kevin Carabantes bajo los tres postes mientras que los juveniles Kevin Ardón y Emerson Rivas siguieron en el 11 inicial. Bryan Landaverde comandó la medular y Bladimir Díaz fue el elemento más adelantado.

Wilma Torres fue el primero en probar los reflejos del meta paraguayo Sandro Melgarejo con un remate de larga distancia sobre los seis minutos que no atajó sin problemas. En el inicio, ambos buscaron imponer condiciones pero los errores fueron la constante.

El Limeño respondió con dos remates que obligaron la intervención de Carabantes. El primero tras un centro por la izquierda que conectó Yosimar Quiñones y que no pudo llegar al segundo poste Muñoz. Luego, al 13', un disparo cruzado de Ever Rodríguez encontró bien ubicado al meta tigrillo para sacar el apuro.

Al 19', la más clara llegó para el FAS tras un córner que ejecutó Kevin Reyes y que encontró en franca soledad a Rodrigo Rivera. El volante tigrillo se alzó por el aire y conectó de cabeza lo que era el primer tanto, pero el meta Melgarejo hizo una atajada fenomenal para evitar el gol.

El meta cuchero ya era figura porque después hizo otra atajada a Reyes quien efectuó un tiro libre. Su disparo superó la barrera y se colaba en el rincón bajo izquierdo, pero el cancerbero llegó a tiempo para atajar y luego la zaga reventó.

Los santarroseños iban a tener su más clara oportunidad para abrir el marcador en los botines de Yosimar Quiñones. Esto luego que Morales cobró un tiro libre sobre el 39' al que Rodríguez prolongó y le quedó el balón al zaguero colombiano. Sin embargo, le dio mucha potencia y ka mandó a las nubes cuando estaba en soledad frente al marco de Carabantes.

Los tigres tenían la pelota pero les faltaba más claridad para buscar a Díaz y concretar las jugadas. Con buenas transiciones pusieron en aprietos a la zaga local pero le faltó la estocada. En cambio, para el cuadro cuchero le era más difícil tener la pelota y fue a través de las jugadas a balón parado cuando inquietaron.

Nicolás Muñoz buscó su gol para igualar el récord de Juan Carlos Plata como máximo artillero del fútbol centroamericano, pero no tuvo una clara en la primera mitad. Siempre estuvo bien marcado por Clavel que no le dejó llegar con balón dominado. Al final de la primera mitad, el FAS tuvo más dominio y las opciones, pero no supo pegar.

En la segunda mitad, el Limeño salió a otras revoluciones y buscó el marco de Carabantes aunque sin mayor fortuna. Ingresó René Gómez por Valencia y el cuerpo técnico quería más la pelota pero con salidas rápidas para abrir espacios.

Una de ellas fue para Muñoz, que se abrió espacio entre Ardón y Castro y se coló en el area, pero al momento de disparar el achicaron el espacio y no pudo darle potencia a su remate.

El FAS quiso aprovechar la urgencia de los cucheros escondiéndoles el balón. Ahí le funcionó cuando Landaverde y Rivera hacían conexiones y se apoyaban en las bandas. De hecho, Rivera casi abre el marcador en una jugada calcada de la primera mitad cuando Reyes mandó el centro y conectó de cabeza, pero bien el meta que adivinó la jugada y mandó a córner.

Los tigres pegaron en un momento clave. Rudy Clavel tomó el balón en una falta sobre Stradella frente al área y tuvo todo el tiempo para conectarla con potencia y colocación. Superó la barrera y se coló en el ángulo superior izquierdo de la cabaña cuchera para el 0-1.

Pero cuando aparecía la desesperación y los reclamos sobre una supuesta mano dentro del área. Llegó el gol del empate. Tras un tiro libre por la derecha, el zaguero colombiano conectó de cabeza y superó a Carabantes para el 1-1 final.