El técnico de Limeño, Francisco Robles, no podía dar crédito a la forma en que sus pupilos cayeron ayer en casa ante el Universidad de El Salvador. Eso sí: admitió la culpa del resultado.“Las cosas no nos salieron, pero acá solo nos queda seguir trabajando. Sé que es dolorosa una derrota de 3-0 en nuestra cancha. Ahora solo nos queda revertir esto. Teníamos siglos de no caer en casa de esta forma. Como técnico me hago responsable de esta situación”, apuntó Robles.