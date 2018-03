Limeño sorprendió al Águila en el Cuscatlán

Móvil marcó el primero de #MunicipalLimeño sobre el #Águila. Los cucheros vencen en el Cuscatlán 0-1 sobre el segundo tiempo. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 3:25 PDT

Peinado con el empate de #Aguila ante #MunicipalLimeño.. 1-1 sobre 83' minutos. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 4:04 PDT

Le duró poco la alegría al #Águila. Contreras puso el definitivo 1-2 a favor del #MunicipalLimeño. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 4:06 PDT

El Municipal Limeños sacó provecho de la convulsionada semana que vivió el Águila, que desde lunes no se entrenó por estar en huelga, en exigencia del pago salarial correspondiente a febrero.Los santarroseños no comieron ansias y supieron definir dos de las pocas opciones que se generaron en el encuentro, que por momentos dominó el Águila, pero que no tuvo la claridad para anotar frente a la portería rival.El equipo migueleño trató de sorprender en el arranque al equipo santarroseño, pero los cucheros trataron de no desordernarse en defensa. El duelo poco a poco fue a menos de manera tempranera, ya que el Limeño prácticamente renunció al ataque y el equipo migueleño tampoco se exigió de cara al cierre del primer tiempo.La única jugada de apremió del primer tiempo fue para el Limeño, que tuvo una aproximación en jugada estacionaria y estuvo cerca de complicar al portero aguilucho, Benji Villalobos, quien tuvo una salida no tan cómoda para rechazar el balón y terminó impactando con un rival y el árbitro Marlon Mejía señaló tiro libre a favor de los emplumados.En el segundo tiempo, el Águila bajó el ritmo y el Limeño aprovechó para complicar a la zona baja emplumada.Sobre el 53', un centro desde la derecha envíado por Juan José Hernández fue cabeceado por Óscar Móvil para poner arriba en el marcador a los cucheros.Dos minutos después, el equipo emplumado se quedó con un hombre menos en el terreno de juego, tras la expulsión por acumulación de tarjetas amarilla de Henry Romero, tras cometer una fuerte entrada sobre Móvil.El Águila no renunció al ataque y comenzó a presionar la salida del Limeño y mejoró en su proyección ofensiva. Danilo Peinado logró igualar el marcador al minuto 83, al doblegar de cabeza al portero santarroseño.Sin embargo, un minuto después, Mártir Contreras cerró una asistencia de Diego Coca para poner en ventaja nuevamente a los cucheros.El Águila se lanzó por el empate pero el tiempo le jugó en contra y sobre el último minuto del tiempo agregado el panorama se puso más negro, luego de expulsión de Nicolás Fagúndez, quien tuvo un conato de bronca con el volante Fabricio Alfaro, quien también se fue expulsado.