Limeño supo hacer su juego

Lee también

El paraguayo Hugo Ovelar, técnico del Municipal Limeño, aseguró que sus pupilos fueron inteligentes durante los 90 minutos ante Águila, para terminar llevándose la victoria del Cuscatlán.“Águila ya estaba presionando. Teníamos que saber jugar y tener el balón, y al final logramos llevarnos los tres puntos”, destacó el entrenador santarroseño.Ovelar manifestó que lo único malo es que su equipo no guardó la calma en muchos tramos del encuentro y debió pagar caro esa desatención con dos expulsiones al final del cotejo.“Nos apresuramos mucho. En algunas jugadas, hemos hecho faltas que no debíamos cometer. No manejamos el partido como se debía, pero gracias a Dios hicieron el gasto para llegar al gol”, afirmó el guaraní.“En una equivocación hemos encontrado el segundo. No hace falta trabajar para tener más el balón. Estoy bastante contento los jugadores. He hablado con ellos y les he dicho cómo tienen que jugar. El fútbol es así”, añadió Ovelar, que mantiene a Limeño como séptimo clasificado.