Limeño vence al Águila y lo deja sin liderato

SAN SALVADOR. El Municipal Limeño no se acomplejó y sin muchos apuros derrotó por 2-0 al Águila, que no se encontró con su fútbol en el césped del estadio Ramón Flores Berríos.El cuadro emplumado no renunció al ataque, pero tampoco encontró el camino al gol. Aly Arriola y Manuel Otero fueron los anotadores para los cucheros, que sueñan con repetir lo hecho el torneo anterior, cuando llegaron hasta octavos de final.El Águila complicó la zona baja del Limeño al presionarles en la salida y sobre el segundo minuto se registró la primera acción de peligro sobre la portería cuchera, luego del cobro de un tiro libre que pasó cerca del travesaño del Limeño.Cinco minutos después, James Cabezas estuvo apunto de cazar de cabeza un balón dentro del área, pero César López lo mandó por línea final.El Limeño tuvo en las piernas del hondureño Julio César “el Rambo” de León la primera opción de gol, tras el cobro de un tiro libre que rechazó Josué Coreas, sobre el minuto 17.El equipo cuchero se puso arriba en el marcador por intermedio de Aly Arriola, quien aprovechó un atenimiento defensivo y la poca reacción del portero Josué Coreas.Cinco minutos más tarde, se generó una acción polémica en el área emplumada, luego que Clayvin Zuniga rematara a puerta ante una mala salida de Coreas, pero tras tocar el balón impactó con el meta emplumado y el árbitro Rubén Medrano invalidó la acción, anulando lo que pudo significar el segundo gol del Limeño.Sobre el 64', se registró una nueva polémica esta vez sobre el área limeña, luego que el colombiano James Cabeza ganó línea de fondo y se internó al área para enviar un balón retrasado para Peinado, quien mandó el balón al fondo de la red, pero el referi anuló la acción al recibir la indicación de su asistente que el balón había abandonado el terreno de juego.El Limeño sacó provecho al contragolpe y sobre el minuto 75 aumentó la cuenta sobre los emplumados, tras el gol del jugador Manuel Otero, quien definió de pierna izquierda tras recibir una asistencia de Yuvini Salamanca.1. Abiel Aguilera8. César López17. Francisco Valladares27. Arnoldo Quintanilla5. Enner Orellana30. Carlos del Giorno7. Julio de León10. Yuvini Salamanca6. Juan Orellana21. Clayvin Zuniga9. Aly ArriolaDT: Francisco Robles1. Josué Coreas53. Ronald Rodríguez3. Jimmy Valoyes21. Marlon Trejo13. Deris Umanzor6. Víctor García12. Santos Ortiz5. Wilson Rugama7. Marvin Ramos8. Irvin Valdez11. James CabezasDT: Jorge Casanova