Lincoln City, un cuento de cenicientas en la Copa FA

El Lincoln City escribió hoy una nueva página de su cuento de hadas en la Copa inglesa de fútbol, al batir 1-0 al Burnley y convertirse en el primer equipo no profesional que avanza a los cuartos de final de la competición desde 1914.El Lincoln City, que compite en la quinta división del fútbol inglés, derrotó al conjunto de la Premier League con un cabezazo de Sean Raggett en el minuto 89."No tengo palabras ahora mismo, no puedo creerlo", dijo Raggett a la cadena BT Sport. "Un equipo amateur en los cuartos de final en el fútbol moderno. Es una locura". Para ver una gesta similar en el fútbol inglés hay que retroceder más de 100 años.El Queens Park Rangers fue en 1914 el último conjunto que alcanzó los cuartos de final de la FA Cup jugando en la quinta división. El Lincoln ya eliminó en las dos rondas anteriores al Brighton y al Ipswich, de la segunda categoría.El Burnley, y encima fuera de casa, suponía sin embargo un reto mucho mayor. "Vinimos aquí a ganar. Sabíamos que podíamos hacerlo y queríamos demostrarlo", indicó Raggett. "Dijimos que teníamos una posibilidad de cien, pero teníamos que creer y confiar en que tendríamos una oportunidad", añadió por su parte el entrenador del Lincoln City, Danny Cowley. "Por suerte para nosotros se nos dio. Cuartos de final de la Copa, eso suena muy bien"."No me quedo sin palabras muy a menudo, pero esta es una de esas ocasiones". Los octavos de final de la Copa continuarán más tarde con los duelos Manchester City-Huddersfield, Middlesbrough-Oxford United, Leicester City-Millwall y Chelsea-Wolverhampton Wanderers.