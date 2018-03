Lionel Messi te enseña qué hacer si tu vecino hace mucho ruido

Lee también

El futbolista crata Ivan Rakitic concedió una entrevista a un medio de comunicación de su país y reveló, sin querer, una curiosa anécdota sobre Lionel Messi.Ambos son compañeros en el Barcelona y la prensa croata le preguntó a Rakitic cómo es su vida en la Ciudad Condal. Sin embargo, él terminó revelando un curioso detalle sobre "la Pulga"."Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi en Castelldefels (región de Barcelona). Él tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo", contó Rakitic.Messi vive en Barcelona junto a su mujer, Antonella Roccuzzo, y sus dos hijos, Thiago de 4 años y Mateo, de un año. Al argentino le gusta la privacidad de su familia y por eso vive a unos 30 kilómetros del centro de Barcelona.La casa de Messi tiene un total de 10 mil metros cuadrados y casi ronda los 4 millones de dólares.