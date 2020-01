Lisandro Pohl: "En ningún momento quise abusar de un privilegio extra"

El director ejecutivo del Alianza Fútbol Club, Lisandro Pohl, manifestó en una rueda de prensa este jueves que los 124 grados de alcohol que la Policía Nacional Civil aseguró que le encontró en la sangre, tras su detención el pasado 24 de enero, es un dato impreciso.

"Lo que a uno le miden es el aliento, por lo que no sé de dónde sacan lo del alcohol en la sangre", manifestó el dirigente del equipo campeón del fútbol nacional, a la vez que indicó que ya tuvo una audiencia con una jueza, quien no le dejó medidas sustitutivas.

Pohl fue detenido por la División de Tránsito de la PNC el 24 de enero pasado a la altura de la Plaza El Soldado, en la carretera Panamericana (cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe). La PNC sostuvo, un día después en su cuenta oficial de Twitter, que "se le sorprendió con 124 grados de alcohol en la sangre".

Procedimos a la detención del director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, por conducir en estado de ebriedad, se le sorprendió con 124 grados de alcohol en la sangre. — PNC El Salvador (@PNCSV) January 25, 2020

Pohl dio además detalles de cómo fue que terminó siendo detenido bajo efectos del alcohol: "Yo tengo costumbre que desde hace tres años, todos los viernes, salgo a cenar con mi esposa y con el entrenador de mi equipo. Así se hacía cuando el técnico era Jorge Rodríguez. Platicamos de todo lo que ha pasado en relación al equipo. He continuado esa costumbre con el profesor Wilson Gutiérrez. Fuimos a cenar el viernes y es costumbre que pedimos una botella de vino. Al terminar la primera botella, pedimos la segunda, pero de ahí nunca hemos pasado".

Sobre su detención y el posterior procedimiento, Pohl indicó que "mañana (viernes) volveré a salir con mis técnicos. Sentía que debía esta explicación. En la policía la gente se portó bien conmigo, todo mundo quería hablar de fútbol. Cuando me pasó esto (la detención por parte de la policía), mi esposa venía conmigo".

Asimismo, detalló que "en ningún momento quise abusar de un privilegio extra (ser dirigente de fútbol). En el juzgado se leyeron los cargos, hoy (jueves) fui. La jueza ha dejado pendiente su resolución. No me arrepiento, no venía de hacer nada malo".

También justificó que, pese a estar conduciendo tras ingerir bebidas alcohólicas, "al momento que me detuvo la policía en el retén frente a la basílica de Guadalupe fui bien colaborador", a la vez que agradeció a los aficionados del equipo y al club mismo por el "apoyo unánime".

RT @ChristianPeate7: Lisandro Pohl: "Me sacó lágrimas ver el apoyo unánime de los aficionados ante esto que me pasó". pic.twitter.com/iI1rlFT5hz — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 30, 2020

"Hoy tuve audiencia, a la espera de lo que dictamine la jueza. No tengo medidas sustitutivas", reiteró.