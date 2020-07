Lisandro Pohl: "Lo mejor era poner esta pausa temporal"

Lisandro Pohl, CEO del Alianza, explicó algunos de los detalles sobre la decisión de no continuar con el técnico Wilson Gutiérrez ni el preparador fìsico Gustavo Bustos de cara al Apertura 2020.

El equipo hizo oficial la salida de Gutiérrez en redes sociales y según reiteró Pohl todo es por el inconveneinte del entrenador suramericano de poder viajar desde Colombia a El Salvador por la pandemia del COVID-19.

"La semana pasada tuvimos una plática con el profe Wilson y el profe Bustos para ver cómo veían ellos el panorama allá en su país y llegamos a la conclusión que tanto por el lado de ellos y por el nuestro estaban dos aspectos fundamentales: uno era la movilización que para ellos era muy difìcil, ellos tienen un brote muy alto de coronavirus y no va a ser posible la apertura de su aeropuerto en los espacios que nosotros pensábamos iban a ser los adecuados", dijo Pohl en el programa Güiri Güiri al Aire.

Wilson Gutiérrez solo tenía un acuerdo verbal para seguir en Alianza y no tenía contrato firmado por lo que estaría en libertad de adquirir compromiso con algún otro equipo.

El ejecutivo del Alianza también recalcó el lado familiar en la decisión. "Otro aspecto y al final que es lo más importante y uno a veces lo deja por aparte, es la familia. El hecho de estar acá y si las cosas se vuelven a agravar, no olvidemos que estuvieron viviendo durante dos meses y medio hasta que lograron irse a Colombia. En ese sentido llegamos a la conclusión que lo mejor era poner esta pausa temporal. Digo pausa porque estamos muy contentos con lo que ellos hicieron y la amistad que nos une", enfatizó Pohl.

El Alianza deja abierta la posibilidad para el regreso de Gutiérrez luego de que logren superarse los inconvenientes derivados por el brote del coronavirus. "No hay que decir que en un futuro más adelante no podamos pensar en ellos, pero hoy por hoy nosotros tenemos que concentrar nuestra atención en alguien que localmente nos pueda ayudar por si el momento que nosotros tengamos banderillazo verde de salida, no vamos a estar pensando y qué hacemos", explicó.

Lisandro Pohl también se mostró optimista que la Liga de CONCACAF también se jugará y reveló que ya hay tres candidatos para el cargo de entrenador. "Nombres tenemos como tres o cuatro opciones y las hemos estado platicando internamente pero todavía no tenemos ninguna definición, pero espero que para la otra semana ya oficialicemos a quién se haría cargo del equipo".