Lisandro Pohl: “Nunca hubo un interés firme por Areco"

Lisandro Pohl, director deportivo del Alianza, negó que la institución aliancista buscara contratar al delantero paraguayo Diego Areco, como lo manifestó el artillero sudamericano en una entrevista vía Instagram en la cuenta oficial del equipo occidental. Admitió que hubo un acercamiento, pero que todo quedó en una “plática cordial” porque no quisieron competir ante la oferta hecha por el FAS.

En su cuenta de Twitter, Pohl salió al paso de las declaraciones del ariete sudamericano asegurando que “es cierto que tuve una plática con él, para averiguar cuál era su estatus contractual, fue una plática típica, cordial, sin tocar ningún tema laboral, porque nos refirió con su contratista, persona que por el rubro de su negocio siempre habla a directivos ofreciendo jugadores, y con nosotros no ha sido la excepción”.

“En la comunicación que tuvimos con él, efectivamente nos hizo saber que tenía una oferta de parte de FAS, incluso nos hizo llegar esa oferta, que realmente nos sorprendió qué FAS le estuviera ofreciendo esa cantidad, nos dijo, que si la mejoramos el jugador se vendría a jugar al Alianza, a lo que le respondimos que realmente era una buena oferta y qué mejor firmara con FAS, ya que nuestro interés no llegaba a ese punto, todo esto fue directamente con su contratista, ya no con el jugador, por eso nos extraña que diga que estamos molestos”, enfatizó.

Añadió que “la verdad, nunca hubo un interés firme por él, por eso nunca se le hizo la contraoferta, yo en lo personal me quedé con una grata imagen del jugador porque fue bien educado y me extraña que diga que estamos molestos con él, cuándo no hay razón para estarlo‘’.’

A través de la cuenta oficial del FAS en Instagram, el delantero paraguayo Diego Areco se sinceró sobre su llegada al equipo santaneco y fue enfático al decir que "Alianza está molesto porque no pude llegar a jugar con ellos. Es verdad que me llamaron pero me decidí por el más grande, que es el FAS".