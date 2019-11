Lisandro Pohl asegura que hubo "una situación grave" en la selección nacional

Lisandro Pohl, director ejecutivo del Alianza, reveló algunos detalles de un supuesto incidente de indisciplina por parte de un grupo de seleccionados salvadoreños durante el partido contra República Dominicana en Santiago de los Caballeros y pidió a la FESFUT dar explicaciones sobre el tema.

Sin revelar nombres, el directivo del Alianza explicó en el programa Güiri al Aire que se trató de una situación "grave" y consideró que no era el momento oportuno para no desconcentra a los jugadaores de cara a los partidos de la selección de El Salvador ante Montserrat y Dominicana.

"Quizás no te lo puedo decir todo y lo hago por respeto al momento que vienen los partidos que son importantes para el país, que la selección los pueda ganar y siento que ante eso hay que anteponer otros intereses. Yo respondí porque siento que este país cuando se esconden las cosas terminamos haciéndole más daño al fútbol", expresó a manera de preámbulo al tema.

Pohl también dijo que le llamó al atención las declaraciones del técnico Carlos de los Cobos sobre su decisión de no convocar a algunos jugadores para la fecha FIFA de noviembre.

"Hasta donde yo sé, sin mencionar nombres, en el último partido contra República Dominicana hubo un incidente entre un grupo de jugadores, grave, y en ese momento no tomaron ninguna acción, pero entiendo era algo que tenían pendiente y por esa situación no convocaron a estas dos personas, sin embargo convocaron a otras tres que estuvieron involucrados en eso”, comentó el directivo del Alianza desde Tegucigalpa, Honduras.

Pohl manifestó sentir molestia por la falta de honestidad que hubo en este tema. "Esconder este tipo de casos o de cosas terminan afectando el fútbol y a los mismos equipos porque después vienen jugadores que han compartido con esto y creen que esas cosas a veces son graciosas y son válidas hacerlas en la concentración de los equipos".

Lisandro Pohl recalcó que espera que los miembros de la FESFUT den una explicación después de los partidos ante Montserrat del 16 de noviembre y ante Dominicana, el 19.

"Yo lo que estoy pidiendo con esta manifestación en algún momento después de estos dos partidos los federativos expliquen lo que pasó, por el bien del fútbol estas cosas no pueden seguirse ocultando, esto suma una cosa y otra cosa y al final las cosas nunca se corrigen", dijo.

"Yo solo estoy señalando porque ya ellos sabían y a mi me confirmaron que no los convocaron por los incidentes que hubo allá y lo que me extraña a mi es que a otros tres si los convocan y el técnico alegue es por que no estaban en actividad", agregó.