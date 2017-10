Lisandro Pohl renuncia a la presidencia de la primera división

Lisandro Pohl anunció esta noche que no seguirá al frente de la primera división profesional y que dejará su cargo por el "desgaste" reciente que le provocó el conflicto con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEFSUT).

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable como presidente de la liga mayor, se hará efectiva la otra semana", declaró el también presidente del Alianza.

Pohl aseguró que ya dudaba sobre terminar su mandato, que duraba hasta diciembre, pero que decidió adelantar su salida debido al desgaste que le ha ocasionado su cargo, asumido a inicios de julio.

El mandamás albo dijo que no renuncia por temor a una sanción debido a las críticas que hizo al árbitro Joel Aguilar Chicas. Dijo que es más por cansancio. "Desde el primer día tuve que lidiar con muchos problemas, el caso Chalatenango, recuperar patrocinios, consolidar deudas de equipos. Yo me he terminado peleando y separando amistades por estar defendiendo situaciones que quizá no eran de revelancias. Lo hice porque sentí que tenía una responsabilidad, pero ya no podría seguir con esa misma intensidad defendiendo los intereses de los agremiados", explicó.

"La liga llegó a un desgaste debido a todo lo que sentíamos que estábamos recibiendo del comité ejecutivo (de la FESFUT). Por eso buscábamos una autonomía", expuso.

SE FUE VIDAL HERNÁNDEZ

Junto a Pohl también renunció José Vidal Hernández, quien fungía como vicepresidente de la primera división profesional.

"Había una notificación de la FESFUT de que no se avalaba la elección que se había hecho de su persona. Dicho eso él decidió que no valía la pena seguir en este desgaste y decidió poner su renuncia", explicó Pohl.

Pohl adelantó que habrá una nueva elección de presidente y vicepresidente el martes 10 de octubre.

Mirá la conferencia completa de Pohl acá: