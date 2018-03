Lisandro Pohl revela la verdadera razón por la que sacaron a Luis Hinestroza del Alianza

El presidente del Alianza, Lisandro Pohl, confirmó esta tarde la separación del jugador colombiano Luis Hinestroza, debido a que el atacante cafetero había mostrado poco interés en seguir los pasos de sus demás compañeros, en cuantro al sacrificio y compromiso que han mostrado a lo largo de la temporada.

“Sí, (Luis Hinestroza) fue separado el día de ayer del equipo. No tanto por aspectos disciplinarios, sino por la falta de compromiso que había mostrado en comparación al resto del plantel. Todos muestran empeño y sacrificio en los entrenos, en los partidos”, reveló Pohl.

UN MENSAJE PARA EL RESTO DEL PLANTEL

El análisis del presidente incluyó una advertencia para otros jugadores que podrían tener el mismo “acomodamiento” que tenía Hinestroza.

“Hinestroza ya no fue titular desde la segunda vuelta. Recordemos que llegó tarde a la pretemporada de este torneo y no ha jugado un partido completo. Parece que perdió toda motivación y no queremos a ningún jugador que no esté comprometido con el sacrificio y vocación que muestra el resto del plantel, ya que un jugador así te sirve de estorbo”, acotó el dirigente aliancista vía telefónica.

Polh reiteró el finiquito del contrato con el jugador sudamericano, quien jugó 61 partidos en los tres torneos cortos en los que vistió la camiseta blanca, no ha sido por problemas disciplinarios.

“Parece que todo lo estaba tomando muy light, acomodado, no se esforzaba y la falta de compromiso con sus compañeros en la cancha era obvio”, destacó.

“Era la cuarta vez que nos sentábamos con él para preguntarle qué era lo que pasaba y así no vale la pena que siga en Alianza, porque no es justo que haya un jugador que no está comprometido y que le estaba cerrando las puertas a otros jugadores que sí tienen el compromiso con el equipo. Es un mensaje para los demás jugadores, que en Alianza no caben jugadores que no sientan la camiseta blanca”, aclaró Pohl.