Lisandro Pohl tilda eliminación de "desagradable" y critica a De los Cobos

Al cierre de la semana anterior, Lisandro Pohl, director ejecutivo de Alianza, mostró su preocupación por los siete jugadores del plantel albo que hasta ese momento estaban con la selección mayor en Copa Oro.

Aclaró que en medio de la pretemporada ese iba a ser un detalles con el que el nuevo estratega de Alianza, Wilson Gutiérrez debía lidiar. Los albos aportaron a la Azul a Narciso Orellana, Rubén Marroquín, Jonathan Jiménez. Iván Mancía, Óscar Cerén, Marvin Monterroza y Juan Carlos Portillo.

Pero luego de la eliminación del equipo cuscatleco en primera ronda de Copa Oro, con derrota por 4-0 ante Honduras, Pohl recuperó la tranquilidad.

"Lo único bueno de esta desagradable eliminación de la selección es que los jugadores se podrán integrar al trabajo de la selección (de Alianza). Obviamente que para el sentimiento de los aficionados ha sido algo bien triste. Pero en el fondo, esto no me extraña. Siempre he sido claro en que De los Cobos es un mal técnico y una mala persona. Todo eso le está pasanda factura a él ahora", apuntó el directivo albo.

Por otra parte, Pohl calificó de ficticios los resultados favorables que la seleccción mayor obtuvo al mando de De los Cobos en partidos anteriores.

"Habían sido por autogoles, como el caso de Perú, rival al que le ganamos con un autogol y con un contragolpe de último minuto. Yo no veía que la selección tuviera la ambición para competir en donde se necesita. La prueba fue en esta Copa Oro, un gol en tres juegos", apuntó el director ejecutivo de Alianza en charla con Deportes Grupo LPG.