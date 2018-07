Lisandro Pohl ya no es el presidente del Alianza y cambia de cargo

Lisandro Pohl confirmó hoy que a partir del torneo Apertura 2018 ya no será el presidente del Alianza y que pasa a ocupar el cargo de director ejecutivo.

Por lo tanto, el presidente del equipo capitalino a partir de este nuevo torneo es Adolfo Salume, quien ya fungía también como presidente de la Asociación Alianza Fútbol Club.

¿Cuáles serán las nuevas funciones de Pohl?

"Me voy a encargar de la dirección deportiva y administrativa del equipo, respondiendo a la figura del presidente. Mi promesa a Adolfo fue que cuando se me venciera mi contrato como presidente, si él quería, yo iba a seguir en el equipo. Él me ha pedido que siga en Alianza por tiempo indefinido. Hemos hecho las cosas bien para garantizar el éxito deportivo del equipo", apuntó Pohl en charla con EL GRÁFICO.

Pohl llegó a las filas del Alianza en 2008. Ya cumplió diez años de trabajo con el plantel de la capital y en ese período ha logrado cuatro títulos con Alianza

POHL AFIRMA QUE NO HAY DOBLE PROPIEDAD

Lisandro Pohl también aclaró que Adolfo Salume no ha comprado al Águila, como se rumora en redes sociales, sino que se convirtió en patrocinador del equipo.

Apoyará a un grupo de empresarios con un patrocinio para que esos personajes puedan formar una nueva directiva y hacerse cargo de la administración del plantel.

"Águila pertenece al Club Social Águila. Creo que la gente anda especulando. No es que Adolfo va a adquirir al Águila. Él va a apoyar a un grupo de empresarios", apuntó Pohl.