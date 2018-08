Lista la programación de la segunda división

La segunda división arranca este fin de semana el Apertura 2018 con la participación de 20 equipos en la búsqueda del título como primera escala para llegar al ascenso a la liga mayor.

La liga de plata cambia el formato para la nueva campaña, los equipos fueron distribuidos en dos grupos: A y B, a diferencia de tres como lo fue el pasado año.

El Santa Rosa Guachipilín y el Liberal alcanzaron el ascenso desde la tercera división para la vigente campaña. El equipo santaneco fue ubicado en el grupo A, mientras que el conjunto migueleño en el pelotón B.

Adémás, el Alacranes 33 adquirió la categoría del Atlético Comalapa y debuta mañana en Armenia ante el Racing Junior. Este equipo de Chalatenango recibió el aval de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT para participar en el torneo de la liga de plata hasta el jueves por la noche tras deliberación por las deudas que acarreaba el Atlético Comalapa con el plantel de jugadores desde al pasado Clausura 2018.

La actividad inicia la tarde de este sábado en el estadio Azteca de Ilopango, el equipo Ilopaneco, “los jugadores que han llegado al equipo aportarán, esperamos que ese poco margen de error que tenemos nos sirva para llevar al Atlético Marte a la primera división”, dijo sobre el partido Gabriel Álvarez, técnico del equipo marciano.

PROGRAMACIÓN

A continuación, el detalle de la primera jornada del Apertura 2018 de la segunda división.

GRUPO A

Ilopaneco - Atl. Marte (sábado, 3:00 p.m.)

Apopa - Vendaval (domingo, 10:30 a.m.)

Once Lobos - San Pablo (domingo, 11:00 a.m.)

Brujos - Sta. Rosa G. (domingo, 3:00 p.m.)

Racing J. - Alacranes (domingo, 3:00 p.m.)

GRUPO B

UDET - Liberal (domingo, 3:00 p.m.)

El Vencedor - Aspirante (domingo, 3:00 p.m.)

Independiente - Chagüite (domingo, 3:00 p.m.)

Dragón - Fuerte S. F. (domingo, 3:00 p.m.)

Platense - Topiltzín (domingo, 3:15 p.m.)