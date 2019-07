Listas las semifinales de la Copa Oro

México contra Haití y Estados Unidos ante Jamaica son las semifinales de la Copa Oro 2019 luego de cerrarse este domingo la fase de cuartos de final con la clasificación del anfitrión y la selección caribeña.

Los partidos de semifinales se disputarán el 2 y 3 de julio, mientras que la final está programada para el 7.

La selección haitiana, que se ubica en el puesto número 101 del ranking de la FIFA, se medirá con México, que eliminó por penales a Costa Rica en el segundo encuentro de la doble cartelera en Houston. Esa semifinal se llevará a cabo el martes en Glendale, Arizona.

México vivió pasajes angustiosos antes de superar 5-4 a Costa Rica el sábado para conseguir su boleto a las semifinales de la Copa de Oro. Raúl Jiménez adelantó a México a los 44, pero Bryan Ruiz convirtió un polémico penal a los 52 para mandar el partido al alargue, donde Ochoa realizó una espectacular desviada a un tiro de Jonathan McDonald

Haití se colocó en las semifinales de la Copa de Oro por primera vez en la historia, al remontar una desventaja de dos tantos para superar el sábado 3-2 a Canadá.

Jonathan David marcó mediante un tiro libre a los 18 minutos, para llegar a seis tantos en el certamen. Canadá, 78va del escalafón, aumentó su ventaja a los 28, cuando Lucas Cavallini venció al arquero Jhony Placide y marcó su quinto tanto en esta Copa de Oro.

Duckens Nazon redujo la desventaja a los 50 minutos y Herve Bazile igualó a los 70, por medio de un penal, luego que él mismo fue derribado por Marcus Godinho. Wilde-donald Guerrier consiguió el gol definitivo a los 76.

En la otra serie se verán las caras el anfitrión y favorito, Estados Unidos, contra Jamaica.

Los estadounidenses lucieron implacables en la primera fase con tres triunfos en los que anotaron 11 goles y no admitieron ninguno, incluyendo una victoria en la víspera de 1-0 sobre Panamá. Además es la segunda ocasión que no recibe gol en la primera fase desde el 2007.

Sin embargo ganaron con muchos apuros a Curazao y el portero fue protagonista además del Mckennie anotador del único gol ante los caribeños.



Panamá, único representante de Centroamérica con vida en la Copa Oro no pudo contra Jamaica, líder del Grupo C, que aseguró el boleto a semifinales en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con un penalti tras una mano en el área de un zaguero canalero.

Darren Mattocks, al minuto 75, fue el encargado de convertir la pena máxima en gol que la final le bastó a los caribeños para asegurar un puesto entre las mejores cuatro selecciones del torneo de la Concacaf.

SERIES DE SEMIFINALES:

México - Haití

Estados Unidos - Jamaica