Listo el árbitro que pitará la semifinal entre Real Madrid y Bayern

MADRID, ESPAÑA. El turco Cüneyt Çakir arbitrará este martes 1 de mayo el partido entre Real Madrid y Bayern Múnich, por la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol, anunció la UEFA.

El colegiado de 41 años ya ha pitado en varias ocasiones a los dos equipos. Este año, el Bayern ganó 3-1 al Paris Saint-Germain con el turco sobre el campo y el Real Madrid venció 3-0 a la Juventus en el único encuentro que le dirigió esta temporada.

homas Müller, delantero del Bayern Múnich, aseguró este martes en rueda de prensa que el árbitro que dirija el choque ante el Real Madrid no debe sentirse influenciado por la presión del Santiago Bernabéu para pitar "bien" el choque.



El jugador del conjunto alemán recordó la forma en la que fue eliminado su equipo la temporada pasada en las semifinales, con dos goles del Real Madrid, a su juicio, en fuera de juego. Ahora, espera que no sienta la presión para arbitrar bien.



"Nos concentramos en el partido y no queremos ejercer ninguna presión sobre el árbitro. Ya tienen demasiada. Todo el mundo conoce los antecedentes, caímos aquí con dos goles en fuera de juego. El penalti que pitaron contra el Juventus, se habló mucho. Pero el árbitro no puede sentir presión por el ambiente. No se debe contagiar por el ambiente y pitar bien. Es un deportista como nosotros y quiere dar un buen rendimiento", declaró.



Müller explicó que espera que todos los jugadores del Bayern saben qué tienen que hacer para eliminar al Real Madrid y "cómo" hacerlo". Sin embargo, recordó que tienen que ser más efectivos que en el choque de ida y no desperdiciar las ocasiones de las que disponga el cuadro germano.



"Tuvimos oportunidades de goles y tenemos que aprovecharlas. Ya lo dijimos después del partido de Múnich. Tenemos que estar hambrientos de goles. Tuvimos muchos centros, faltas y córners. Tenemos que sacar más rendimiento. Se puede ver un partido muy caliente", explicó.

El Real Madrid se impuso el miércoles en Múnich en el partido de ida por 2-1. La vuelta se jugará el martes en el estadio Santiago Bernabéu.

El Bayern Múnich debe ganar 2-0 si quiere remontar la serie, pues los goles del Real Madrid de visita, que valen doble, le otorgan ventaja.