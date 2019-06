Llamado de solidaridad para la familia de FAS

Ricardo Mena Laguán es un personaje del fútbol muy querido en Santa Ana. Odóntologo de profesión, tuvo una amplia trayectoria en el fútbol. Jugó con Malacof, Libertad, Universidad de Occidente, Once Municipal, Platense, Mario Calo, ANTEL y Club Deportivo FAS.

Con los tigrillos fue bicampeón nacional, campeón de CONCACAF y subcampeón de la Copa Interamericana contra Olimpia de Paraguay. Además fue entrenador de Acajutla, Malacof, Alianza, Once Municipal, Once Lobos y FAS (reserva y equipo mayor).

En mayo fue diagnosticado de un cáncer y fue operado el 10 de junio. Se encuentra en proceso de recuperación y pronto se someterá a quimioterapias para tratar la enfermedad.

El sábado 15 de junio se organizó una actividad benéfica, la primera, para apoyarlo, en la cancha de papi fútbol en La Floresta, Santa Ana. Entre los que colaboraron están Nicolás Orlando "Nicky" Chávez, el brasileño Toninho Dos Santos, Williams Reyes, Juan Carlos Soto, Gustavo Vega, Manuel Quintanilla, Óscar Moreira y Rafael Tobar.

Los próximos eventos programados son una cuadrangular en el estadio Once Lobos de Chalchuapa, a finales de julio; y en San Salvador se organizará otro partido benéfico.

CÓMO SE ENCUENTRA

Deportes Grupo LPG contactó al exfutbolista para conocer de su estado de salud. "En un examen de rutina terminé realizándome una gastroescopía. Fue hasta el 30 de mayo que me diagnosticaron un cáncer invasivo, pero el resto de órganos estaban en perfectas condiciones. El 10 de junio me operó el doctor Edwin Ramírez. Mi esposa Carmen Alicia y mis hijos estuvieron pendientes en todo momento", dijo.

"En estos días de recuperación he seguido las recomendaciones del médico, caminar dos veces al día por 15-20 minutos, jugar ping-pong en casa y orar para que mi estado anímico no esté mal", añadió.

Mena Laguán, exjugador y entrenador de fútbol, es odontólogo de profesión. /FOTOS: CORTESÍA.

Agradeció que el apoyo de amigos del FAS: "Hay muchas personas que me han mostrado sus deseos para que me recupere, entre ellos mi sobrino Juan Carlos Soto, Nicky Chávez, Efraín Burgos, Castro Borja, Danilo Blanco, Mauricio Alvarenga, Baltazar Ramírez, mi familia que vive en Estados Unidos... Me he sentido fortalecido, la gente en Santa Ana me ha brindado su apoyo espiritudal. Hago esfuerzos para no llorar, me siento optimista. Estoy enfrentando esto con valentía y dejando que Dios tome control de mi salud. Que se haga su voluntad".

SOLIDARIDAD

Efraín "Chirolón" Burgos, entrenador de Once Lobos, es uno de los que están apoyando en la logística: "El sábado fue el primer evento de apoyo para el doctor Mena. La noticia del cáncer fue impactando y quienes nos identificamos con él, porque fue alguien que fundamentó generaciones de jugadores de fútbol y buenas personas, lo menos que podemos hacer es solidarizarnos", dijo.

"Se vienen más actividades para ayudarle a cubrir los gastos fuertes, entre ellos un asado y algunos partidos de fútbol", indicó.

Cristiam Álvarez, otro futbolista retirado de FAS, dijo: "Soy parte de este esfuerzo. Más que estar en logística, ayudo con contactos para que lleguen a las actividades que se comienzan a realizar. De la generación que jugó conmigo están dispuestos a colaborar Williams Reyes, Rafael Tobar, Jaime "Gato" Gómez, Nelson Nerio, Alejandro Bentos y Ernesto Iraheta".

Por su parte, "Nicky" Chávez señaló que "para nosotros fue una noticia impactante, que le tocara a Menita pasar por este momento difícil y lo menos que podemos hacer como sus amigos es solidarizarnos y ver cómo le podemos ayudar. El sábado iniciamos en una cancha de papi fútbol, el 6 de julio se tendrá un asado y estaremos moviendo las tarjetas a $10 y esperamos unas 150 personas y posteriormente habrá otros eventos como una cuadrangular en Chalchuapa".

Cualquier aporte puede realizarse a la cuenta de Banco Agrícola #003760555632, a nombre de Juan Antonio Mena Gómez (hijo del Dr. Mena).