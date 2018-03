Llegarán con ayuda

Lee también

La idea nació a partir de algunas menciones en la cuenta de Twitter de la empresa, pero ya está viento en popa. Megablock, empresa especializada en bloques de concreto, decidió lanzar una campaña en pro de la construcción de las casas de los seleccionados de fútbol playa Élmer Robles y Rubén Batres.El lunes 20 de febrero, LA PRENSA GRÁFICA, publicó en su suplemento Lunes Deportivo un reportaje titulado “Ases de la playera, guerreros de la vida”, en el que se contó el deteriorado estado de las casas en las que residen ambos seleccionados y sus deseos de contar con colaboración para reconstruirlas.“Muchos creen que por ser seleccionados de playa vivimos con comodidades, pero no es así; necesitamos ayuda”, comentó Batres al hablar de la situación de su casa.El punto de partida en esta campaña es la donación de todos los bloques de concreto que sean necesarios para edificar las viviendas y el objetivo final es que más empresas se solidaricen con la campaña y que ambos jugadores de la Azul playera puedan contar con su casa.“Todo comenzó con una mención que nos hicieron en nuestra cuenta de Twitter. Después de eso nos llegaron muchas notificaciones sobre la idea de que podíamos donar los bloques. Se lo comenté a mi jefe Ana Beatriz Sandoval (gerente ejecutiva) y ella me dijo que sí, que donaríamos todo lo que fuera necesario”, comentó Iris Martínez, jefa del departamento de Arquitectura de Megablock.El primer paso a dar, según Martínez, es realizar una medición en los terrenos donde se edificarán las viviendas para tener las dimensiones y realizar los diseños de cada casa y así saber específicamente qué se necesita.“Pero esto no es algo que queremos hacer solos. Vamos a iniciar una campaña y a tocar puertas de empresas amigas para poder hacer realidad el sueño de los jugadores. Pero si hay más empresas que se quieran unir, esto es abierto. Toda ayuda es bienvenida”, recalcó Martínez.