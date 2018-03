Lee también

El técnico de la selección de El Salvador, Rudis González, manifestó tras el partido que derrotaron por la vía de los penaltis a Panamá, que la Azul playera fue superior en el partido, pero que por fallar tantas opciones de gol dicha superioridad no se vio reflejada en el marcador.El estratega sostuvo que “en muchas situaciones fuimos superiores, pero desaprovechamos opciones puntuales, la pudimos meter y no concretamos. Por eso se dieron las consecuencias. Ya no se puede cambiar nada. Lo bueno es que ganamos en penaltis”.El punto sirve, según sus palabras, para buscar sentenciar el primer lugar del grupo D hoy ante Costa Rica.“Lo importante es que sumamos, vamos a una final ante Costa Rica, porque en ese partido nos jugaremos el pase a la siguiente fase. Definitivamente no esperábamos llegar en esta situación, pero así es el fútbol, no tenemos todavía el pase ganado pero tampoco perdido”, enfatizó el entrenador de la playera.González Gallo reconoció ayer que Panamá mostró buen nivel de juego y que derrotar a Costa Rica en el juego inaugural no fue ninguna casualidad.“Fue un juego intenso de principio a fin, fallamos muchas oportunidades que nos pudieron dar la ventaja, pero esto es fútbol playa, vamos apostarle a hacer un trabajo mejor ante Costa Rica, buscar el resultado, esto es pasado y debemos recuperar a algunos jugadores que salieron golpeados”, manifestó el estratega.