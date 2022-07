Lo que pasaría con los futbolistas salvadoreños si hay suspensión de la FIFA

Tras los hechos ocurridos en las últimas horas, una suspensión de FIFA podría ser el siguiente paso que termine por afectar la situación internacional de la Federación Salvadoreña de Fútbol y además a cada uno de los jugadores que militan en las ligas locales. EL GRÁFICO charló con periodistas que cubrieron los acontecimientos similares que ocurrieron en Guatemala hace unos años.

Carlos Paredes, periodista y estadista que labora en Nuestro Diaro y Canal de Antigua, entre otros, explicó lo que ocurrió con los jugadores guatemaltecos cuando FIFA sancionó a su federación. Mencionó que los jugadores en ese momento continuaron con sus clubes pero por la sanción no podían negociar sus pases con otros equipos.

"Por ejemplo Ricardo Jeréz, que era el portero de Guatemala, se quedó jugando en Colombia pero no podía negociar con otro equipo de otro país", mencionó el comunicador respecto a la situación en la que queda el jugador durante una sanción.

Agregó que en Guatemala decidieron que para no perjudicar tanto al jugador "ellos podían negociar su contrato con sus equipos pero no podían hacerlo con otro club. La única sanción en ese sentido es que no podían salir de Guatemala ni negociar con equipos en el extranjero. Recuerdo que los equipos clasificados a la CONCACAF perdieron su puesto en el torneo", concluyó.

LA SANCIÓN

Lo que podría pasar si FIFA sanciona a la federación, principalmente, es la suspensión de toda actividad internacional. "Guatemala dejó de participar en torneo de clubes, la selección no podía jugar contra otras selecciones y en dos años no tuvimos partidos ni amistosos ni oficiales de ninguna categoría. Tampoco los equipos podían negociar con jugadores extranjeros", recuerda Paredes.

El periodista Guatemalteco Francisco Aguilar también recuerda que Guatemala fue intervenida en tres ocasiones y la última de 2016 es la más recordada. "Pero ninguna de ellas fue una intervención gubernamental directamente como lo que podría pasar en El Salvador. La última vez fue debido a la intervención anómala de la Asamblea General del Fútbol".

A su interpretación, es CONCACAF la que jugó un tema trascendental en la suspensión de su país debido a que "no me pareció que fue FIFA directamente la que intervino, sino que primero le preguntan a CONCACAF qué saben del caso y luego ellos entran en base a lo que sugirió el ente rector regional", concluyó.

De confirmarse la sanción, los jugadores nacionales podrían quedar sin posibilidad de jugar en el extranjero y obligados a mantenerse en la liga salvadoreña sin poder cambiar de club el tiempo que dure la sanción.