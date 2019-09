Lo único que Marvin Benítez "lamenta" después de su debut con Jocoro

Tres juegos dirigidos y siete puntos de nueve posibles es el saldo a favor que tiene hasta ahora Marvin Benítez en las filas de Jocoro. Solo quedará a deber dos puntos al cierre de la primera vuelta.

Para este momento, el estratega quería terminar con 13 puntos, pero se quedará con 11. Estuvo a cinco minutos de conseguirlo ante Chalatenango, por fecha 11. Los norteños pusieron el 2-2 definitivo en el cierre.

¿Cómo evalúa sus primeros tres juegos al frente de Jocoro, en los que ha sumado siete de nueve puntos posibles?

Agradecido con Dios por esta oportunidad. Desde el primer momento en que la directiva me ofreció esta oportunidad no lo dudé. Conozco la calidad de cada uno de los muchachos. Sé de la capacidad de cada uno de ellos. Se hizo énfasis en darles la confianza, pero sobre todo, de cambiar de actitud. Cada uno se debía creer la capacidad que tiene. Les dije que antes de ser su entrenador, soy su amigo. Me gusta el respeto, pero sobre todo, que cada jugado deje todo dentro de la cancha. Ese es uno de los motivos por lo que este equipo está sumando en estos momentos.

¿Sabía de antemano de los riesgos que se tomaba como timonel primerizo en en liga de privilegio al tomar a un equipo que venía de perder seis juegos al hilo?

Era un momento difícil que estaban viviendo los muchachos y la junta directiva. Era una situación difícil y cualquiera lo hubiese pensado en hacerse cargo de ese barco. Soy de las personas que siempre confío en Dios. Cuando al jugador se le da la libertad, los triunfos vienen poco a poco. En este momento , todo el mérito es de ellos (los jugadores). Arreglar un camerino no es nada fácil. Eso ha sido importante, para que los resultados vengan de a poco, pero también sabemos que no hemos ganada nada. Vamos por buen camino.

¿Cree que ya ha reparado el camerino?

Sí. Ahora está muy fuerte. Los muchachos entienden el mensaje. Es un equipo maduro. Hay un buen camerino ahora y lo vamos a ir uniendo un poco más. Pero no ha sido fácil. Luego de seis derrotas al hilo, los jugadores vivieron momentos difíciles y a lo mejor son cosas que te pone Dios para que levantés cabeza y te des cuenta de que estás haciendo algo malo.

¿Cómo reparó ese camerino?

En primer lugar había que olvidarse de lo malo que se venía haciendo. Había que darle libertad al jugador dentro de la cancha. Eso ha sido uno de los factores importantes. Cuando el jugador se equivoca, el responsable soy yo, pero cuando el equipo gana, el mérito es de ellos. Todo eso ha venido a cambiar. Le hemos dado la confianza al jugador.

Su llegada al banquillo de Jocoro, hace tres fechas, coincide con el ascenso en la escala de juego de los extranjeros Diego Areco y Jackson Palacio ¿Habló con ellos por separado?

Es que ese es uno de los aspectos que a mí me gusta. Me gusta hablar uno por uno con el jugador, para darle la confianza y libertad. Yo sabía de la calidad de Areco. Es un auténtico "9". Palacio es un jugadorazo. Luego, Jorge Cáceres es el capitán y de más está hablar de la calidad de Carlos del Giorno. No me da miedo decir que tenemos a los mejores extranjeros de la liga, porque es una realidad. Tienen la oportunidad de equivocarse dentro de la cancha.

¿Aspira a uno de los seis puestos para acceder a la siguiente ronda?

Uno como entrenador debe ser ambicioso, pensar en estar arriba en la tabla. En tan poco tiempo , nos trazamos el objetivo de terminar con 13 puntos la primera vuelta y estuvimos a segundos de poderlo lograr. Lo único que lamento es no haber podido hacer 13 puntos al cierre de la primera vuelta. Logramos hacer 11 y tenemos que pensar en estar siempre arriba. Viene ahora una segunda vuelta complicada. Estuvimos a cinco minutos de terminar con 13 puntos en la primera vuelta.