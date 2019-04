Loco Abreu, DT del Santa Tecla: "Sigo siendo futbolista"

����⚽ Sebastián Abreu, DT del Santa Tecla: "Sigo siendo futbolista, cumpliendo hoy una función como entrenador. El subconsciente me lleva a decir que sigo siendo futbolista". /�� Christian Peñate.

