Los 112 millones de la cláusula de Lautaro adquieren nuevo peso tras la crisis

Los 112 millones de euros de cláusula de rescisión del delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, que hasta hace unos meses se consideraban como una oportunidad de mercado relativamente barata, adquieren nuevo peso, mucho más alto, tras la crisis económica causada por el coronavirus.



El "Toro" vivía, antes de la interrupción de la temporada a causa de la emergencia sanitaria, el mejor año de su carrera y sus grandes prestaciones en la delantera del Inter le convirtieron, a sus 22 años, en uno de los jugadores más deseados del mercado futbolístico.



Clubes como el Barcelona, el Real Madrid, además de varios colosos del fútbol inglés, seguían con cuidado semana tras semana el rendimiento del "Toro" y su cláusula de rescisión, fijada en 112 millones de euros, generaba preocupación en el entorno interista.



De hecho, tras los precios millonarios de las últimas sesiones de mercado, con clubes como el París Saint Germain o el Barcelona protagonistas de operaciones que superaron los 150 millones de euros, la posibilidad de hacerse con los servicios de Lautaro por 112 "kilos" era particularmente interesante.



Esa cantidad, fijada hace años en el contrato de Lautaro, que expira el 30 de junio de 2023, se quedaba relativamente baja considerados los precios inflados del mercado europeo y el rendimiento de un jugador de 22 años que ya marcó 16 goles en 31 partidos este año.



Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha provocado daños millonarios a los clubes futbolísticos, que deberán gestionar sus inversiones en el mercado de fichajes con mucho cuidado.



El director deportivo del Juventus Turín, Fabio Paratici, reconoció que el próximo mercado podría "acercar el fútbol a la NBA" y estar, de paso, marcado por los trueques, ante el menor poder económico de los clubes.



En Italia se estima que un cierre de la temporada de la Serie A causaría un perjuicio de cerca de mil millones de euros, lo que obligaría a los equipos a reducir notablemente sus gastos.



Un fenómeno que se extenderá a muchos clubes europeos y que puede complicar notablemente la posibilidad de abonar cantidades que superan los cien millones de euros como en el caso de la cláusula de Lautaro.



El "Toro" representa perfectamente la mentalidad del técnico del Inter, Antonio Conte. Determinado, siempre dispuesto a ayudar al equipo en fase defensivo e intratable en fase de definición. Formaba junto al belga Romelu Lukaku una pareja de delanteros irresistible en Italia.



Enamora en Argentina, donde ya ha recibido unas muestras de aprecio ilustres por parte del seleccionador Lionel Scaloni o el exjugador albiceleste Diego Milito.



"No digo que ya esté completamente maduro, pero casi. Es uno de los mejores delanteros en este momento, juega en un gran equipo y será difícil que le dejen salir, aunque es un objetivo de grandísimos clubes europeos. Espero que siga así, para Argentina es una bendición", afirmaba Scaloni en una reciente entrevista.



Se le considera como un compañero perfecto para liderar la delantera de la selección albiceleste junto a Lionel Messi, tal y como reconoció Diego Milito, quien recomendó al Inter el fichaje de Lautaro en 2018.



"La afinidad con Leo es natural. Es evidente que Messi y Lautaro tienen una buena relación. Los grandes jugadores se buscan entre ellos", afirmaba Milito, que ganó el triplete, Serie A, Copa Italia y Liga de Campeones, en 2010 con el Inter.



"No sé si es verdad que el Barcelona está interesado, pero es normal que le guste. Pero sé que Lautaro está muy feliz por estar en el Inter", agregaba.



En este momento, el delantero argentino se encuentra a gusto en el Inter y no se plantea abandonar el club. Su posición está actualmente blindada, también por una cláusula que tras esta crisis económica ya no es particularmente favorable.



