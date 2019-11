Los Gil, emocionados por proceso de nacionalización: "Es algo que veníamos anhelando"

La familia Gil Hurtado recibió el pasado lunes al mediodía la noticia que por mucho tiempo estaban esperando: la aprobación de sus trámites de nacionalización como salvadoreño por naturalización por decreto legislativo para los hermanos Cristian David, Brayan Alexander y Mayer Andrés Gil Hurtado.

El trío de futbolistas de origen colombiano está dando mucho de qué hablar por su desempeño dentro de los campos de fútbol y sobre todo por sus goles marcados tanto en primera como en segunda división que han creado un aura positiva dentro de la afición cuscatleca en poder verlos muy pronto defendiendo la camiseta nacional.

"Pese a que siempre mantuvimos la fe puesta en Dios que todo se arreglaría muy pronto, no me imaginé recibir esa noticia tan rápido. Contento la verdad, me siento contento, feliz y sobre todo emocionado por la noticia que hemos recibido mis hermanos y yo sobre esa aprobación de los señores diputados", afirmó Brayan Gil, atacante de FAS.

El líder de goleo de los tigrillos en el Apertura 2019 con 15 tantos confesó la manera en que recibió la noticia de parte de su padre, Cristian Alí.

"Nos dimos cuenta por las redes sociales, cuando llegué a casa del entreno de FAS ya mi papá lo sabía y me lo dijo", afirmó con emoción. "Me tomó de sorpresa pero contento por la noticia, siempre los planes a futuro lo dejamos en las manos de Dios", afirmó el atacante tigrillo.

Brayan Gil responde con mucha madurez, pese a sus 18 años de vida, que "mi corazón me dicta que por el momento debo de concentrarme en mi equipo, en la fase en que estamos y lo que podemos lograr este miércoles ante Santa Tecla en casa, luego veremos lo que Dios nos tiene".

Por su parte Cristian Gil Mosquera, progenitor de los Gil Hurtado, no ocultó la emoción al recibir la noticia de la aprobación del dictamen favorable para la nacionalización por naturalización de sus hijos de parte de la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa.

"Me habló el diputado (Josué) Godoy antes del mediodía de este lunes y me dio la noticia que ya había pasado la propuesta la primera prueba y que solo faltaba que los diputados votaran a favor el jueves... Me aseguró que el jueves por decreto legislativo mis tres muchachos ya serían salvadoreños", afirmó el exatacante de muchos equipos de la liga mayor nacional.

Gil Mosquera reiteraba que "en este tema seguimos agarrados de la mano de Dios. Contento porque es algo que veníamos anhelando, pidiéndolo y Dios nos ha brindado esta bendición, nunca perdimos la fe, no sabíamos cuánto tiempo debíamos esperar, pero la verdad todo ha sido muy rápido porque los tiempos de Dios son perfectos", aseveró.

MOTIVADOS

La noticia cayó de sorpresa también en los otros dos hermanos futbolistas de Brayan Alexander que juegan en segunda división, los atacantes Cristian David, campeón de goleo del torneo Apertura 2019 con el Platense de Zacatecoluca con 18 goles y el menor de los hermanos Gil Hurtado, Mayer Andrés, del Brujos Mario Calvo de Izalco.

"La verdad la noticia ha sido una bendición de Dios, acá la recibimos no porque tenemos cara bonita o por lo bonito que uno juega dentro de la cancha, siempre es por Dios quien ha permitido que sigamos siempre adelante", destacó Cristian David, el mayor de los hermanos.

A sus 23 años y ya con experiencia en liga mayor tras su paso en el torneo pasado en el AD Chalatenango, Cristian Gil Hurtado dijo que "me ha ido gracias a Dios muy bien en este torneo con Platense, agradecido con mis compañeros y con el entrenador (Jorge "Zapatero" Ábrego) por la confianza que me han brindado, han sido 18 goles que hablan de mi labor en la cancha, solo en un partido de esta fase pasada no jugué, por lo demás ha sido la bendición de Dios que me ha ayudado para salir campeón de goleo en segunda división".

El exatacante de los chalatecos no descarta a futuro jugar de nuevo en liga mayor ya sea en FAS junto a su hermano Brayan Alexander, en Platense si logra el ascenso, ya que le quedan seis meses más de contrato con los viroleños, o en otro equipo nacional o extranjero.

"Creo que ya hablamos con mi papá y tener ya un DUI será bonito tenerlo, sobre mi llegada a la selección estoy agradecido con ustedes (la prensa deportiva) así como a todos los aficionados que han ayudado a promover para que mi hermano y yo podamos estar en la selección mayor de El Salvador", destacó.

Finalmente, Mayer Andrés, hermano menor (16 años) de los Gil Hurtado, dijo estar "emocionado por la noticia, la verdad agradecido con Dios que nos permite legalizarnos en este país que nos ha brindado muchas cosas. Ahora a esperar y seguir trabajando fuerte en mis estudios y con mi actual equipo (Brujos Mario Calvo de Izalco) que me ha brindado su confianza en este torneo".