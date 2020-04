Los Morán están en pretemporada

Jorge Morán Rodas aún no tiene equipo para el Apertura 2020. Sigue a la espera de que la dirigencia de Sonsonate le pague salarios de un mes y 20 días laborados con el ese plantel en las 11 fechas que duró el Clausura 2020, debido a la pandemia por coronavirus. Espera que sea en esta semana. Después de eso, tendrá que definir su futuro deportivo.

Pero ahora, mientras guarda cuarentena domiciliaria, el volante nacional se fue a Coatepeque, en la casa de su padre, Jorge Morán Mojica, aquel zaguero que tuvo Águila desde mediados de los ochenta hasta inicios de los noventa. Ahí tienen espacio y las condiciones para montar una pretemporada, sobre todo para Morán, que aún esta activo en primera categoría en las filas de Sonsonate.

Las cuestas y caminos de tierras ya aguardan por ellos cada uno de estos días. Cada uno tiene sus razones para someterse al itinerario de labores. La mayor parte del trayecto es cuesta arriba, pero nada que no sea posible para padre e hijo.

Morán Mojica lo hace ya más por salud, pero trata de no arrugar la cara ante la carga física. Se pone a la par de su hijo en cada trabajo realizado. "Ahora que mi hijo está acá se nos facilita para hacer ejercicios. Nos motivamos juntos. Lo del fútbol es de momentos y hay que vivirlos. Por esto de la pandemia uno no se puede dormir, porque para tomar ritmo de nuevo va a costar. Entonces, yo le recomiendo a mi hijo que hay que trabajar. En el fútbol no se puede improvisar. Pero lo mejor es cuidarse en la vida privada, dormir a la hora", apuntó el exzaguero del equipo emplumado y seleccionado nacional en la eliminatoria a Estados Unidos 1994.

Por su parte, Morán hijo, quien ya acumula 13 años en primera división, se siente halagado de poder entrenar junto a su padre, en Coatepeque. "Es una bendición saber que todos estos días de la emergencia podemos entrenar juntos, con mi papá. Son momentos en los que disfrutamos y platicamos mucho de fútbol", dijo el volante que aún pertenece a las filas de Sonsonate.

Sobre la actualidad

Por otra parte Morán Mojica brindó su punto de vista por el regreso de Hugo Coria, como entrenador, y Alejandro Gonzalez a las tareas de administración. "A Alejandro lo tuve como directivo en Águila. Es una persona seria.Siempre le gustó que el equipo esté bien representado en todos los aspectos. Hicimos muchas giras por Estados Unidos. Tuvo equipos de buen nivel. Lo de Coria me parece bien, sabe cómo manejar a Águila. Ya lo hizo campeón anteriormente", apuntó el exdefensor emplumado.