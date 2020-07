Los Pieles Rojas de Washington anuncian de forma oficial cambio de nombre

El movimiento contra el racismo en Estados Unidos ha provocado el cambio de nombre del equipo de fútbol americano Washington Redskins (Los Pieles Rojas de Washington), que anunciaron este lunes que modificarán su emblema e imagen porque tiene connotaciones ofensivas contra la comunidad nativa americana.



Después de la ola de protestas en el país contra el racismo de los últimos meses, el club comunicó que también modificarán su logotipo e imagen histórica, que hasta ahora era la cabeza de un hombre indio con varias plumas colgando de su pelo, en referencia a los nativos americanos.



No está claro aún cuál será el próximo nombre que reciba el equipo que obtuvo la franquicia en 1933, cuando tenía su sede en Boston.



La medida anunciada por la dirección del equipo a Liga Nacional de Fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) se produjo dos semanas después de que varios de sus patrocinadores, como la multinacional de mensajería FedEx, la marca deportiva Nike, la compañía de bebidas Pepsi y el banco Bank of America, entre otros, presionasen al club para cambiar el nombre.



El club argumentó que el propietario, Dan Snyder, y el entrenador de la franquicia, Ron Rivera, están trabajando conjuntamente para desarrollar un nuevo nombre e imagen del club, que deberían hacerse públicos en las próximas semanas.



"Estamos trabajando estrechamente para desarrollar un nuevo nombre y un enfoque de diseño que mejore la posición de nuestra orgullosa y rica franquicia de tradición e inspire a nuestros patrocinadores, fanáticos y comunidad durante los próximos 100 años", señalaron.



Esto es un gran cambio en la posición de Snyder respecto a este tema, ya que en los últimos años se había negado rotundamente a alterar la imagen y el nombre del equipo de Washington, pese a que el apelativo de "pieles rojas" es considerado un insulto racista.



Esta modificación era un pedido de los defensores de los derechos de la comunidad nativo americana desde hace mucho tiempo, aunque la última ola de protestas a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) reavivó esta reivindicación, que incluso algunos días llegó a ser tendencia nacional en las redes.



De hecho, la franquicia cortó lazos en junio con su fundador, George Preston Marshall, por su historial segregacionista, al quitar su imagen de su paseo de la fama particular y eliminar todas las referencias a él en su sitio web.



Marshall se negó a firmar jugadores afroamericanos hasta que se vio obligado a hacerlo en 1962, más de una década después que la mayoría de equipos de la NFL.



En una entrevista con The Washington Post el pasado 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, el entrenador Rivera aseguró que él y Snyder, el propietario, habían ideado dos nombres que realmente le gustaban, pero no los reveló y explicó que antes de hacerlo público lo consultarán con organizaciones nativas americanas.



El diario capitalino consideró este lunes que el cambio de marca del equipo de Washington puede ser "una bendición" para la franquicia, que también ha apostado por un hispano, Rivera, que asumió la dirección deportiva del club en diciembre del año pasado.

Lee también