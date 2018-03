"Los árbitros también nos quieren quitar el invicto"

Jorge Rodríguez, técnico del Alianza, señaló al trabajo arbitral, tras la victoria contra el Santa Tecla por 2-1, y aseguró que también tratan de incidir en truncarle la racha de invicto en primera división, que ayer alcanzó los 39 duelos sin caer.

"Nosotros estamos contentos con el rendimiento que tuvo el equipo. Aún así, las circunstancias, parece que no solo los equipos adversarios nos quieren quitar el invicto. También los árbitros y en ese aspecto, últimamente, nos están dañando demasiado", criticó Rodríguez.

Rodríguez destacó que esta es la segunda vez que los referís perjudican el trabajo capitalino al no sancionar las faltas apegados al reglamento arbitral.

"Son cosas que uno no quiere decir. En Santa Rosa nos anularon dos goles legítimos. Ahora hubo una expulsión para nosotros (Rodolfo Zelaya), pero también debió irse expulsado un jugador de ellos", dijo "el Zarco".

"Aún con eso, le doy mérito a mis jugadores. Con 10 durante 35 el equipo de comportó y claro, Santa Tecla creó también sus oportunidades. Es importante ganarle a un equipo como Santa Tecla", externó.

Por su parte, Rafael García, portero aliancista, también compareció ante la prensa y sostuvo que más allá de buscar ganarle al Tecla, se aplicó como lo hace en cada partido que defiende los tres palos albos.

"Yo no detengo en este partido. Yo me enfoco en dar lo mejor en cada partido. Sabíamos que Tecla era un rival difícil y sabía que en mi caso iba a tener trabajo. Me preparé para eso. Traté de hacerlo de la mejor forma y queda para que prensa hablé y definan las cosas", sostuvo García.